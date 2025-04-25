Но – есть и такие, что хорошо сокрыты. Они не всегда революционные, но крутые, а иногда даже забавные. 5 интересных секретных функций автомобилей описывает 24 Канал со ссылкой на Carwow.
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Автомобильные лайфхаки: 5 интересных скрытых функций
- "Стакан воды" от Toyota. Многие авто имеют систему оценки плавности и эффективности вождения. Тойота предлагает свой интересный способ, он называется "Стакан воды" и вдохновлен аниме-сериалом Initial D. Главный герой там должен был проехать на своей Toyota Corolla AE86 по горным дорогам, не разлив ни одной капли воды из бумажного стаканчика, а режим "Стакан воды" имитирует это.
- Антидождь от Mercedes. Представьте, вы едете теплым весенним днем с открытым люком, наслаждаясь свежим воздухом, но вдруг небеса разверзаются – и вы начинаете искать кнопку люка, чтобы закрыть его. Так вот, водитель современного Mercedes так не делает, потому что тот имеет умную функцию – когда дворники с датчиком дождя обнаруживают воду на лобовом, люк закроется автоматически.
Скрытые функции автомобилей не всегда революционные, но крутые, а иногда даже забавные / Фото freepik
- Сушилка от Volkswagen ID7. Итак, вы попали под ливень на пути к машине, и, понятное дело, не хотите сидеть в мокрых джинсах во время поездки. Что ж, Volkswagen ID7 предлагает вам функцию Dry boost. Включите ее, и подогрев сидений заработает на максимальную мощность, а обогреватель включится, чтобы высушить вашу одежду.
- Стрелка от Audi. За последние несколько лет Audi сделала несколько умных вещей со своими технологиями освещения. Как-то она создала концепткар с фарами, которые могли проецировать видеоигры на стену. А новая Audi A5 имеет гораздо более полезную функцию. Вы, наверняка, слышали о системе "свободные руки" на задней двери, когда нужно провести ногой под задним бампером, чтобы открыть багажник. Здесь есть проблема, потому что вы не знаете, куда поставить ногу, чтобы активировать ее. Но если у вас Audi A5, то она спроектирует на землю маленькую стрелку, которая покажет вам путь.
- Фейсконтроль от Genesis. Автомобильные ключи – это прошлое, сегодня есть множество новых умных способов попасть в автомобиль и завести его, например с помощью приложения на телефоне. И здесь Genesis делает шаг вперед благодаря распознаванию лица. Hyundai, Genesis и Mercedes также начали внедрять датчики отпечатков пальцев в своих авто.