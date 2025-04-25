Но – есть и такие, что хорошо сокрыты. Они не всегда революционные, но крутые, а иногда даже забавные. 5 интересных секретных функций автомобилей описывает 24 Канал со ссылкой на Carwow.

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Автомобильные лайфхаки: 5 интересных скрытых функций

"Стакан воды" от Toyota. Многие авто имеют систему оценки плавности и эффективности вождения. Тойота предлагает свой интересный способ, он называется "Стакан воды" и вдохновлен аниме-сериалом Initial D. Главный герой там должен был проехать на своей Toyota Corolla AE86 по горным дорогам, не разлив ни одной капли воды из бумажного стаканчика, а режим "Стакан воды" имитирует это.

Многие авто имеют систему оценки плавности и эффективности вождения. Тойота предлагает свой интересный способ, он называется "Стакан воды" и вдохновлен аниме-сериалом Initial D. Главный герой там должен был проехать на своей Toyota Corolla AE86 по горным дорогам, не разлив ни одной капли воды из бумажного стаканчика, а режим "Стакан воды" имитирует это. Антидождь от Mercedes. Представьте, вы едете теплым весенним днем с открытым люком, наслаждаясь свежим воздухом, но вдруг небеса разверзаются – и вы начинаете искать кнопку люка, чтобы закрыть его. Так вот, водитель современного Mercedes так не делает, потому что тот имеет умную функцию – когда дворники с датчиком дождя обнаруживают воду на лобовом, люк закроется автоматически.

Скрытые функции автомобилей не всегда революционные, но крутые, а иногда даже забавные / Фото freepik