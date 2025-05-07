Знаменитий Bad Bunny обрав для себе 2 дуже оригінальні варіанти парфумів

Snoop Dogg носить Delina de Parfums de Marly, до прикладу, а Роберт Паттінсон – Dior Homme. Це доволі класичні варіанти, вишукані та зрозумілі.

А от пуерториканський співак Bad Bunny користується досить неординарними парфумами. 24 Канал із посиланням на GQ розповість про його нинішніх фаворитів.

Дивіться також Як наносити парфуми, щоб вони трималися якнайдовше: експерти дали точні відповіді

Bad Bunny носить 2 особливі аромати – розповідаємо, що це за парфуми

Торік, у 2024, цей 31-річний пуерториканський музикант взяв участь у відомій відеопрограмі для Vogue. Там знаменитості ділилися вмістом своїх сумок, з якими ходять щодня.

У своєму епізоді всесвітньо відома зірка реггі Bad Bunny зізнався, що ніколи не розлучається зі своїми AirPods Max. А ще, серед іншого, що завжди подорожує з двома-трьома парфумами.

Того дня він взяв із собою 2 свої найулюбленіші аромати, і пояснив, чому він обрав саме їх. А проте чоловік не називав ці бренди чітко, та ще й на жодному з кадрів відео не було чітко видно етикетки на флаконах.

На щастя, експертне око користувачів тіктока та інстаграму безпомилково ідентифікувало ці аромати, які відносно маловідомі широкому загалу. Фанати змогли розшифрувати етикетки.

Ось ці парфуми обрав для себе популярний співак Bad Bunny / Колаж 24 Каналу фото виробників

Цікаво знати Парфуми з феромонами: чи справді вони допоможуть вам спокусити кого завгодно

І ось уже кілька місяців соціальні мережі знають, що співак носить парфум Amyris homme Maison Francis Kurkdjian. Це свіжий деревний аромат з нотами мандарина, бобів тонка, ірису й амірису. Причім у версії парфумерного екстракту, а не туалетної води.

Maison Francis Kurkdjian з екстрактом амірису – досить оригінальний вибір. Ураховуючи, що найпопулярнішими творіннями бренду є Baccarat Rouge 540 (флагман сучасної парфумерії), Aqua Universalis, Grand Soir і Oud Satin Mood. Але другий варіант, обраний Bad Bunny, дивує ще більше.

Це №4 Bois de Balincourt – амброве творіння на основі сандалу та ветиверу від Maison Louis Marie, досить конфіденційного бренду. Він відомий своєю концепцією чистої краси (clean beauty), що передбачає використання натуральних, нетоксичних та cruelty-free (ненасильницьких) інгредієнтів.