Але міф про парфуми з феромонами непростий. 24 Канал із посиланням на GQ розповість про це докладніше.

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Парфуми з феромонами – відділяємо міфи від правди

Найпоширеніший образ у рекламі таких парфумів – чоловік, який обприскує себе "потужними парфумами з феромонами", і за лічені секунди жінка стрибає йому на шию. Або навпаки. Але все це – просто маркетинг.

Ми не будемо згадувати назви брендів, які грають на легенді, нібито певні запахи запаморочують голови, як стріла Купідона. Просто знайте – жодне серйозне дослідження не довело ефективність жодного аромату на основі феромонів для спокушання людини.

Почнімо з того, що таке феромони. Це молекули, які виділяють тварини в мізерних дозах у простір навколо, і які на відстані викликають в особин того ж виду специфічну реакцію з потягом до виконання певних біологічних функцій. Приблизно так пишуть у наукових довідниках.

У ХІХ столітті на основі спостережень за тваринами спершу виникла ідея "таємної мови" між ними з хімічних речовин. А в 1959 дослідники висунули теорію про існування феромонів і виділили першу молекулу від шовкопряда. Далі інші феромони були чітко ідентифіковані у різних тварин і комах. Але у людини – жодного.

Не варто вірити у міф про силу парфумів із феромонами – запахи важливі, але кохання мультисенсорне / Фото vecteezy

Починаючи з 1990-х, 4 молекули потрапили під підозру, що вони є людськими феромонами: андростенон, андростенол, естраренол і андростадієнон (похідні від тестостерону й естрогену). Їх помітили у вагітних жінок. Але жоден вчений не зміг довести якогось впливу цих молекул на поведінку людини, не кажучи вже про сексуальний потяг.

То чи працюють феромонні парфуми? Навіть якщо вони дійсно містять молекули, про які йдеться, їхня ефективність наразі ґрунтується тільки на припущеннях. Тобто жоден парфум не може претендувати на роль універсального любовного зілля.

Але правда і в тім, що аромати відіграють певну роль у привабленні та спокушанні. Роль запахів тіла (дихання, поту тощо), парфумів (також гелів для душу, кремів і так далі) та їхньої взаємодії все ж важко оцінити. Але чи можете ви уявити, що закохаєтесь у когось, чий запах викликає у вас огиду?

Зрештою, кохання залежить від усіх наших органів чуття, а не лише від одного. Та поки що жодне дослідження не показало точних параметрів, які приваблюють закоханих. Любовний потяг є мультисенсорним – від рис обличчя і форм тіла у візуальній сфері до голосу і запахів, від спогадів та емоцій до когнітивних і соціокультурних міркувань. Тобто все наше єство залучене.

Тож не варто піддаватися рекламі, яка презентує вам "найкращі парфуми для спокушання" і дає нездійсненні обіцянки. Просто виберіть аромат, який вам щиро подобається – і ви знайдете пару, яка буде сумісна з вами щонайменше за запахом.