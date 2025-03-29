Менше зморшок, прищів і навіть кращий колір обличчя: ось що робить шкірка банана з вашою шкірою

Бананові мають погану славу через те, що ви нібито можете впасти, якщо на них наступаєте. Здебільшого це міф, а от користь бананової шкірки для людини цілком реальна, зокрема для тіла, обличчя і навіть зубів.

Шкіра зараз у центрі сучасних трендів догляду, особливо для ранкових процедур. 24 Канал завдяки GQ пропонує вам відкрити для себе переваги бананової шкірки, і не лише для обличчя.

Дивіться також Ці парфуми роблять вас старшими – можливо, їх варто уникати

Бананова шкірка – модна новинка для ранкових процедур: ось її переваги

Бананова шкірка додає сяйва кольору обличчя . Вона інтенсивно зволожує шкіру, зміцнює шкірний бар'єр завдяки великій кількості жирних кислот та має здатність покращувати текстуру шкіри, діючи як натуральний пілінг.

. Вона інтенсивно зволожує шкіру, зміцнює шкірний бар'єр завдяки великій кількості жирних кислот та має здатність покращувати текстуру шкіри, діючи як натуральний пілінг. Шкірка також є союзником для підлітків завдяки лютеїну, вона бореться з акне. У поєднанні з калієм лютеїн також зменшує прояви псоріазу або екземи. Для цього натріть шкіркою уражену ділянку, залиште на ній, а потім змийте, повторюючи процес протягом декількох днів.

Бананова шкірка зараз у центрі сучасних трендів догляду, особливо для ранкових процедур / Фото azerbaijan_stockers@freepik

Бананова шкірка протистоїть і першим ознакам старіння . Вона захищає шкіру від старіння завдяки багатому вмісту антиоксидантів і вітаміну Е, а також омега 3, 6 і 9. Також вона затримує появу зморшок і перших ліній, протистоїть пігментним плямам, згладжує їх і вирівнює шкіру.

. Вона захищає шкіру від старіння завдяки багатому вмісту антиоксидантів і вітаміну Е, а також омега 3, 6 і 9. Також вона затримує появу зморшок і перших ліній, протистоїть пігментним плямам, згладжує їх і вирівнює шкіру. Зуби й волосся також люблять бананову шкірку. Вона природно відбілює зубну емаль, видаляє плями від кави, чаю та сигарет. Завдяки калію, марганцю та магнію, внутрішня частина шкірки ефективно очищає зуби. Потріть їх смужкою фруктової шкірки протягом 2 хвилин, а потім прополощіть рот (тільки не забувайте при цьому регулярно чистити зуби). Шкірка також сприяє силі, м'якості та шовковистості волосся, а ще заспокоює подразнену шкіру голови.

також люблять бананову шкірку. Вона природно відбілює зубну емаль, видаляє плями від кави, чаю та сигарет. Завдяки калію, марганцю та магнію, внутрішня частина шкірки ефективно очищає зуби. Потріть їх смужкою фруктової шкірки протягом 2 хвилин, а потім прополощіть рот (тільки не забувайте при цьому регулярно чистити зуби). Шкірка також сприяє силі, м'якості та шовковистості волосся, а ще заспокоює подразнену шкіру голови. Можна застосовувати не тільки саму шкірку, а й комбінувати. Один із модних способів – маска з сухого рису і бананової шкірки. Це треба змішати до стану пасти, нанести на чисте обличчя на 15 хвилин, потім обережно зняти серветкою та змити прохолодною водою.

Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Якщо Вам потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов'язково зверніться до лікаря.