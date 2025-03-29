Кожа сейчас в центре современных трендов ухода, особенно для утренних процедур. 24 Канал благодаря GQ предлагает вам открыть для себя преимущества банановой кожуры, и не только для лица.

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Банановая кожура – модная новинка для утренних процедур: вот ее преимущества

Банановая кожура придает сияние цвету лица . Она интенсивно увлажняет кожу, укрепляет кожный барьер благодаря большому количеству жирных кислот и обладает способностью улучшать текстуру кожи, действуя как натуральный пилинг.

. Она интенсивно увлажняет кожу, укрепляет кожный барьер благодаря большому количеству жирных кислот и обладает способностью улучшать текстуру кожи, действуя как натуральный пилинг. Кожа также является союзником для подростков благодаря лютеину, она борется с акне. В сочетании с калием лютеин также уменьшает проявления псориаза или экземы. Для этого натрите кожурой пораженный участок, оставьте на ней, а затем смойте, повторяя процесс в течение нескольких дней.

Банановая кожура сейчас в центре современных трендов ухода, особенно для утренних процедур / Фото azerbaijan_stockers@freepik

Банановая кожура противостоит и первым признакам старения . Она защищает кожу от старения благодаря богатому содержанию антиоксидантов и витамина Е, а также омега 3, 6 и 9. Также она задерживает появление морщин и первых линий, противостоит пигментным пятнам, сглаживает их и выравнивает кожу.

. Она защищает кожу от старения благодаря богатому содержанию антиоксидантов и витамина Е, а также омега 3, 6 и 9. Также она задерживает появление морщин и первых линий, противостоит пигментным пятнам, сглаживает их и выравнивает кожу. Зубы и волосы также любят банановую кожуру. Она естественно отбеливает зубную эмаль, удаляет пятна от кофе, чая и сигарет. Благодаря калию, марганца и магния, внутренняя часть кожуры эффективно очищает зубы. Потрите их полоской фруктовой кожуры в течение 2 минут, а затем прополощите рот (только не забывайте при этом регулярно чистить зубы). Кожура также способствует силе, мягкости и шелковистости волос, а еще успокаивает раздраженную кожу головы.

также любят банановую кожуру. Она естественно отбеливает зубную эмаль, удаляет пятна от кофе, чая и сигарет. Благодаря калию, марганца и магния, внутренняя часть кожуры эффективно очищает зубы. Потрите их полоской фруктовой кожуры в течение 2 минут, а затем прополощите рот (только не забывайте при этом регулярно чистить зубы). Кожура также способствует силе, мягкости и шелковистости волос, а еще успокаивает раздраженную кожу головы. Можно применять не только саму кожуру, но и комбинировать. Один из модных способов – маска из сухого риса и банановой кожуры. Это надо смешать до состояния пасты, нанести на чистое лицо на 15 минут, затем осторожно снять салфеткой и смыть прохладной водой.

Важно! Этот материал носит исключительно общеинформационный характер и не может быть основой для установления диагноза или медицинских заключений. Если Вам нужны установление диагноза или медицинская консультация, обязательно обратитесь к врачу.