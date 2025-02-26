Ви навіть не підозрювали, що у бардачку є "секретний" відсік: для чого він

Автомобільний експерт виявив "секретний" відсік у бардачку. Про його існування більшість водіїв навіть не здогадувалися.

Відома своїм онлайн-підписникам як "Водійка пані Мей", гуру автомобільної справи нещодавно поділилася деякими маловідомими особливостями більшості транспортних засобів. У відео пані Мей також показала "секретний" відсік, який можна побачити в задній частині бардачка, пише 24 Канал.

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Ваш бардачок має "секретний" відсік

Якщо в машині з'явився дивний запах або кондиціонер не охолоджує, нам просто потрібно відкрити бардачок,

– каже вона.

Потім експертка з водіння показує "кнопку", розташовану ззаду, яку потрібно натиснути і підняти вгору. Вона продовжила: "Після цього бардачок опуститься вниз. Потім ми відкриваємо цю кришку. Виймаємо фільтр кондиціонера, який розташований усередині".

Експертка вийняла фільтр кондиціонера, який був повний пилу і бруду.

Ого, не дивно, що в машині так смердить. Витратьте 5 доларів, купіть новий фільтр кондиціонера і встановіть його назад. Метод дуже простий,

– закликає вона водіїв.

Де шукати секретний відсік у бардачку: дивіться відео

Багато хто навіть не здогадувався, що в задній частині бардачка є відсік.

Одна людина сказала: "У всіх машинах є такі потаємні відсіки?".

На це інша людина відповіла: "Так, але чим більш європейська машина, тим важче до неї дістатися".

Третій користувач мережі написав: "Це дуже корисно. Зробіть це самі, а не відправляйте в майстерню за неймовірні гроші".

Повітряний фільтр у більшості авто – за бардачком

За даними Car and Driver, фільтр, відомий як "салонний повітряний фільтр", у більшості автомобілів розташований за бардачком. Ви також можете зазирнути в інструкцію до свого автомобіля, щоб дізнатися більше інформації про те, як його зняти.

Автомобільний експерт Скотті Кілмер раніше пояснював: "Це називається повітряний фільтр салону. Ви стискаєте бардачок, і він виймається. Якщо зазирнути всередину, то там є кришка, яка знімається, і з неї виходить повітряний фільтр".

За словами експерта, він фільтрує повітря, яке потрапляє у вашу систему кондиціонування та опалення. Час від часу його потрібно чистити, б'ючи ним по бетону, поки з нього не вийдуть усі крихти.

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Ну що ж, гайда перевіряти свої автівки. Заодно ви зможете виявити, наскільки забруднився фільтр за період експлуатації.