Вы даже не подозревали, что в бардачке есть "секретный" отсек: зачем он

Автомобильный эксперт обнаружил "секретный" отсек в бардачке. О его существовании большинство водителей даже не догадывались.

Известна своим онлайн-подписчикам как "Водительница госпожа Мэй", гуру автомобильного дела недавно поделилась некоторыми малоизвестными особенностями большинства транспортных средств. В видео госпожа Мэй также показала "секретный" отсек, который можно увидеть в задней части бардачка, пишет 24 Канал.

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Ваш бардачок имеет "секретный" отсек

Если в машине появился странный запах или кондиционер не охлаждает, нам просто нужно открыть бардачок,

– говорит она.

Затем эксперт по вождению показывает "кнопку", расположенную сзади, какую нужно нажать и приподнять вверх. Она продолжила: "После этого бардачок опустится вниз. Затем мы открываем эту крышку. Вынимаем фильтр кондиционера, который расположен внутри".

Эксперт вынула фильтр кондиционера, который был полон пыли и грязи.

Ого, не удивительно, что в машине так воняет. Потратьте 5 долларов, купите новый фильтр кондиционера и установите его вспять. Метод очень прост,

– призывает она водителей.

Где искать секретный отсек в бардачке: смотрите видео

Многие даже не догадывались, что в задней части бардачка есть отсек.

Один человек сказал: "Во всех машинах есть такие сокровенные отсеки?".

На это другой человек ответил: "Да, но чем более европейская машина, тем труднее до нее добраться".

Третий пользователь сети написал: "Это очень полезно. Сделайте это сами, а не отправляйте в мастерскую за невероятные деньги".

Воздушный фильтр в большинстве авто – за бардачком

По данным Car and Driver, фильтр, известен как "салонный воздушный фильтр", у большинства автомобилей расположен за бардачком. Вы также можете заглянуть в инструкцию к своему автомобилю, чтобы узнать больше информации о том, как его снять

Автомобильный эксперт Скотти Килмер ранее объяснял: "Это называется воздушный фильтр салона. Вы сжимаете бардачок, и он вынимается. Если заглянуть внутрь, то там есть крышка, которая снимается, и из нее выходит воздушный фильтр".

По словам эксперта, он фильтрует воздух, который попадает в систему кондиционирования и отопления. Время от времени его нужно чистить, ударяя им по бетону, пока из него не выйдут все крохи.

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Ну что ж, айда проверять свои автомобили. Заодно вы сможете обнаружить, насколько загрязнен фильтр за период эксплуатации.