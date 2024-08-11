Ідеальний сувенір із канікул: батько та син знайшли у парку діамант у 2 карати

Насправді це вже 412 діамант, зареєстрований в цьому парку у 2024 році, і 36500 діамант, зареєстрований з 1972. Мовиться про Державний парк штату Арканзас.

Батько і син з Арізони знайшли діамант у 2 карати в парку "Кратер алмазів" під час літньої подорожі. Вілл і Маршалл Барнетти зробили це відкриття 27 липня.

Дивіться також Нарешті відома точна причина, чому британці придумують найкращі ідеї на унітазі

У парку Арканзасу можна шукати діаманти: а чи можна їх залишати собі

Вони пішли гуляти у зону пошуку алмазів площею 37,5 гектара, розташовану на вершині колишнього вулкана. Хлопці наповнили свої рюкзаки брудом з поля і вирушили до мийного павільйону, сподіваючись виявити бодай якусь цінність.

І справді – коли пара просіювала бруд на мийці, Вілл, батько хлопчика, закричав: "Гей, Маршале, ти повинен на це поглянути!"

Родина віднесла камінь до Центру відкриття алмазів парку, і там співробітники підтвердили – це справді великий діамант вагою у 2 карати.

Серед бруду і простого каміння родина знайшла справжній діамант / Фото Independent

Діамант прямокутної форми, фізичним розміром приблизно у гумку олівця, світло-коричневого кольору, що нагадує чай.

Перше, що я помітив, це дві великі грані, які дійсно сяяли, коли на них потрапляло світло,

– розповів суперінтендант парку Калеб Хауелл.

Відвідувачі парку можуть давати імена діамантам, які вони знаходять. Батько та син вирішили назвати свій "Невелика знахідка", з відсилкою на вік хлопчика і його статус "неповнолітнього старателя".

Звісно, в парку діє правило "хто знайшов – той і має". Тобто люди, які знаходять діаманти в парку, мають право залишити їх собі.