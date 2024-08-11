Отец и сын из Аризоны нашли бриллиант в 2 карата в парке "Кратер алмазов" во время летнего путешествия. Уилл и Маршалл Барнетты сделали это открытие 27 июля.

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В парке Арканзаса можно искать бриллианты: а можно ли их оставлять себе

Они пошли гулять в зону поиска алмазов площадью 37,5 гектара, расположенную на вершине бывшего вулкана. Парни наполнили свои рюкзаки грязью с поля и отправились к моечному павильону, надеясь обнаружить хоть какую-то ценность.

И действительно – когда пара просеивала грязь на мойке, Уилл, отец мальчика, закричал: "Эй, Маршал, ты должен на это взглянуть!"

Семья отнесла камень в Центр открытия алмазов парка, и там сотрудники подтвердили – что это действительно большой бриллиант весом в 2 карата.

Среди грязи и простых камней семья нашла настоящий бриллиант / Фото Independent

Бриллиант прямоугольной формы, физическим размером примерно в резинку карандаша, светло-коричневого цвета, напоминающего чай.

Первое, что я заметил, это две большие грани, которые действительно сияли, когда на них попадал свет,

– рассказал суперинтендант парка Калеб Хауэлл.

Посетители парка могут давать имена бриллиантам, которые они находят. Отец и сын решили назвать свой "Небольшая находка", с отсылкой к возрасту мальчика и его статусу "несовершеннолетнего старателя".

Естественно, в парке действует правило "кто нашел – тот и владеет". То есть люди, которые находят бриллианты в парке, имеют право оставить их себе.