Чоловік, який переспав з 1000 жінок, назвав "темну сторону" розпусного життя

Цей чоловік переспав з понад тисячею жінок. 31-річний Бенні Джеймс вирішив відверто попередити інших про наслідки розпусного життя.

Контент-кріейтор з Кройдона, південного Лондона, впродовж десяти років спав з кількома жінками щотижня. Для спілкування з ними він використовував соцмережі, а також чотири рази на тиждень ходив до клубів, пише 24 Канал з посиланням на The Mirror.

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Про що він попереджає після сексу з 1000 жінок?

Бенні спробував виправдати себе. Мовляв, він "просто живе життя", і що все це "просто трохи розваги". Втім, якщо проаналізувати все, що з ним відбувалось, чоловік розуміє, що розпусне життя він вів, бо боявся залишитись наодинці.

Як з'ясувалось, Бенні таємно боровся з тривожністю та депресію. Чоловікові іноді важко було вийти з дому. Крім того, він налягав на алкоголь та заборонені речовини, щоб підняти свою самооцінку, яка постійно падала.

До слова! Раніше ми розповідали про Бонні Блу, яка за понад 12 годин переспала з 1057 чоловіками.

Що сталось з ним, коли він припинив розпусне життя?

Щойно Бенні відмовився від свого розпусного життя, він знайшов партнерку. Також чоловік більше не вживає алкоголь. Така кардинальна зміна сталась після карантину, коли він проводив час на самоті.

Мої друзі та родина бачили мене як "веселого хлопця", який ходить на вечірки та розважається. Але в глибині душі це впливало на мене, і я не усвідомлював цього, поки не досяг дна. Це просто накопичувалося, накопичувалося і накопичувалося. А потім, коли ти хочеш сісти і жити нормальним життям, це важко зробити,

– зізнався він.

Відколи Бенні переорієнтувався на боротьбу за психічне здоров'я, він заснував кампанію No More Waiting. Вона виступає за державні інвестиції у лікування.



Бенні переключився на боротьбу за психічне здоров'я / Фото The Mirror

Чоловік також розповів про чималий тиск, який подібний спосіб життя може чинити на людину. Особливо, коли вона прагне бодай щось змінити.

Я не один з тих стереотипних хлопців на кшталт Ендрю Тейта, тому для мене, якщо ти хочеш розважатися, розважайся,

– висловився Бенні.

Крім того, він описав низхідну спіраль, з якою стикаються чимало людей у секс-індустрії.

"Люди, які займалися цією справою, можуть просто вийти з-під контролю. У них немає нікого поруч, і вони не можуть нікому довіряти. Я страждав від сильної тривоги, депресії і не хотів виходити з дому. Тому я звернувся до алкоголю, наркотиків, розтрати грошей, азартних ігор, багато чого, всього", – додав він.

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Нині Бенні щасливий зі своєю партнеркою та новознайденою стабільністю. За його словами, він "знайшов себе знову".