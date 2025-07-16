Контент-криэйтор из Кройдона, южного Лондона, в течение десяти лет спал с несколькими женщинами каждую неделю. Для общения с ними он использовал соцсети, а также четыре раза в неделю ходил в клубы, пишет 24 Канал со ссылкой на The Mirror.

Это интересно Каждого четвертого американца эта проблема лишает секса

О чем он предупреждает после секса с 1000 женщин?

Бенни попытался оправдать себя. Мол, он "просто живет жизнью", и что все это "просто немного развлечения". Впрочем, если проанализировать все, что с ним происходило, мужчина понимает, что развратную жизнь он вел, потому что боялся остаться наедине.

Как выяснилось, Бенни тайно боролся с тревожностью и депрессией. Мужчине иногда трудно было выйти из дома. Кроме того, он налегал на алкоголь и запрещенные вещества, чтобы поднять свою самооценку, которая постоянно падала.

К слову! Ранее мы рассказывали о Бонни Блу, которая за более 12 часов переспала с 1057 мужчинами.

Что случилось с ним, когда он прекратил развратную жизнь?

Как только Бенни отказался от своей развратной жизни, он нашел партнершу. Также мужчина больше не употребляет алкоголь. Такое кардинальное изменение произошло после карантина, когда он проводил время в одиночестве.

Мои друзья и семья видели меня как "веселого парня", который ходит на вечеринки и развлекается. Но в глубине души это влияло на меня, и я не осознавал этого, пока не достиг дна. Это просто накапливалось, накапливалось и накапливалось. А потом, когда ты хочешь сесть и жить нормальной жизнью, это трудно сделать,

– признался он.

С тех пор как Бенни переориентировался на борьбу за психическое здоровье, он основал кампанию No More Waiting. Она выступает за государственные инвестиции в лечение.



Бенни переключился на борьбу за психическое здоровье / Фото The Mirror

Мужчина также рассказал о немалом давлении, которое подобный образ жизни может оказать на человека. Особенно, когда он стремится хоть что-то изменить.

Я не один из тех стереотипных парней вроде Эндрю Тейта, поэтому для меня, если ты хочешь развлекаться, развлекайся,

– высказался Бенни.

Кроме того, он описал нисходящую спираль, с которой сталкиваются многие люди в секс-индустрии.

"Люди, которые занимались этим делом, могут просто выйти из-под контроля. У них нет никого рядом, и они не могут никому доверять. Я страдал от сильной тревоги, депрессии и не хотел выходить из дома. Поэтому я обратился к алкоголю, наркотикам, растрате денег, азартным играм, много чего, всего", – добавил он.

Смотрите также Исследование показало убийцу интимной близости: вы тратите на него 2 суток в месяц

Сейчас Бенни счастлив со своей партнершей и новообретенной стабильностью. По его словам, он "нашел себя снова".