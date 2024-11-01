І досяг цього завдяки наполегливій праці, навчанні на помилках і – своїм принципам, як зауважив 24 Канал. Бернар Арно, пише GQ, в одному з інтерв'ю пояснив, що є правило, якого він дотримується, і яке вважає необхідним для реалізації своїх планів, ідей та мрій.

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Найбагатша людина світу назвала правило "20 на 80" рецептом успіху

Бернар Арно наголошує, що ви повинні бути дуже наполегливими. Вам потрібні ідеї, але вони – це лише 20%. Реалізація ж має займати 80% часу.

Якщо ви подивитеся на успішні компанії, такі як Facebook, то побачите, що у них була чудова ідея з самого початку. Але були й інші зі схожими ідеями. Чому ж Facebook такий успішний нині? Це пов'язано з реалізацією, це ключ до успіху. Ви повинні мати ідеї, але ви також повинні бути наполегливими й добре їх реалізовувати,

– розповів Арно.

Бути наполегливим – це і про те, щоб не дозволяти невдачам тягнути вас вниз, про те, щоб вчитися на помилках і досвіді, докладати зусиль і не здаватися за першої ж проблеми. Це також означає, що ви повинні організувати свій план за правилом "20 на 80".

за правилом "20 на 80". Тобто ви маєте витрачати 20% свого часу та енергії на розробку ідей, а решту 80% – на реалізацію цих ідей. Багато проєктів зазнають невдачі саме тому, що, попри хороший фундамент, кроків до реалізації та розвитку не робили.

Арно пояснив, чому ви повинні організувати свій план за правилом "20 на 80" / Колаж 24 Каналу фото АР і Alamy

Чому однієї гарної ідеї недостатньо

Марк Цукерберг не просто придумав ідею і носився з нею – він розвинув її далі та розумів, коли його соціальна мережа потребує оптимізації або оновлення. Що, наприклад, призвело до того, що компанія придбала Instagram і WhatsApp. Тобто вона постійно розвивається й адаптується до сучасних трендів і тенденцій.

Насправді ми всі маємо чудові ідеї. Але більшості з нас бракує наполегливості та рішучості, щоб сформулювати цілі та розробити стратегію для їхньої реалізації. А це саме те, що має значення.

До слова, дотримання принципу "20 на 80" корисне не лише тоді, коли мовиться про заснування власної справи. Це універсальний підхід, його можна застосувати у багатьох сферах життя – для здобуття кращої посади на роботі, облаштування оселі чи навіть нарощування м'язів у спортзалі.

Головна думка тут у тім, що ідея – це лише початок, а реалізація – це те, на що ми повинні витратити найбільше часу та енергії.