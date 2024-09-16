Британка покрила майже все тіло татуюваннями: її гарячі фото можуть звести з розуму

Бетані Мур витратила десятки тисяч фунтів на фінансування своєї одержимості бодіартом. Вона каже, що це додало їй впевненості в будь-якій ситуації.

Інфлюєнсерка з гордістю заявляє, що є "найбільш татуйованою жінкою Великої Британії" – і витратила 40 000 фунтів стерлінгів, щоб потурати своїй одержимості. У рубриці #Хтивий_понеділок гайда знайомитись з Бетані Мур і дивитись на її татуювання.

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Як татуювання змінили жінку

Бетані Мур провела останнє десятиліття, вкриваючи себе екстремальним бодіартом, залишаючи чистими лише голову та ноги. За словами 29-річної дівчини зі Східного Сассексу, її цікава зовнішність надала їй особливої впевненості в собі.

Авторка контенту зі Східного Сассексу поділилася своїми думками щодо свого захоплення чорнилом і сказала:

Татуйовані жінки на 100% кращі в ліжку. Я пройшла шлях від дівчини, яка колись була сором'язливою та боязкою і соромилася свого тіла, до сяючої впевненістю в собі, і я не можу бути більш іншою,

– сказала творець контенту.

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Вона вважає, що якщо ми достатньо сміливі, щоб зробити собі татуювання, то, звичайно, ми будемо більш відкритими та експериментальними у спальні. Чим більше бодіарту – тим краще, переконана Бетані.

Відома в інтернеті як @thegreatwave101, Бетані розповіла, що витратила на своє тіло колосальні 30 000 фунтів стерлінгів. Мало того, за останні кілька місяців вона витратила ще десять тисяч на татуювання – і це ще не кінець.

Бетані вперше почала робити татуювання, коли їй було лише 18 років, коли вона присвятила одне з них своєму померлому сімейному собаці. Вона сказала: "Це захоплююче. Ні з чим не порівняти. Чим більше татуювань я робила, тим щасливішою була моя шкіра".

Однак спосіб життя Бетані не обійшовся без викликів, оскільки їй часто доводиться миритися з тролінгом. Інфлюєнсерка сказала: "Люди скажуть, що раніше я була красивою, а тепер ні. Що я "зруйнувала своє тіло", "виглядаю безладно" або що я не буду мати добрий вигляд, коли мені буде 70".

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Коли я йду вулицею, люди повертають голови, щоб подивитися на мене – раніше я б ненавиділа це, але зараз я просто не звертаю на це уваги. Бувало, що незнайомі люди, переходячи вулицю, казали мені, як я "зіпсувала" свою зовнішність і що я "поганий приклад для наслідування". Я просто не знаю, чому тролі думають, що мене це хвилює,

– наголосила Бетані.

Вона також додала, що якщо вони хочуть витратити час свого дня, щоб прокоментувати її пости, то нехай – її це не турбує. Вона робить це для себе. Якщо люди зупиняють Бетані, щоб зробити комплімент, вона тепер має впевненість, щоб пишатися і сказати "Дякую". Вона дуже задоволена тим, як все вийшло, і тепер, у свої майже 30 років, вона знає, ким вона є.

Бетані обожнює кататись на мотоциклі / Фото з інстаграму Бетані

Партнер інфлюєнсерки, 28-річний Джош Янг, дуже підтримує її любов до татуювань. Бетані сказала: "Він підтримує мене на всьому шляху. У нього також є тіло з татуюванням, ми ідеально підходимо один одному".

Що стосується творчості моделі, то вона планує закінчити свої ноги, перш ніж зробити невелику перерву. Але незабаром вона повернеться під голку тату-майстра. Вона сказала: "Я візьму деякий час на відпочинок, а потім подумаю про ноги і голову. Я хочу їх зробити, але нікуди не поспішаю".

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Вона також звернулась до тих, хто думає про татуювання. Їх вона закликала робити те, що люди хочуть і отримувати те, що хочуть отримувати. Бетані наголосила, що ніхто не досконалий, але бути собою – досконалість.