Щоб жити не просто довше, а і якісніше: поради Білла Гейтса

Як і кожного з нас, Білла Гейтса також цікавить питання довголіття та якісного життя з віком. І він має певні рекомендації щодо цього.

Гейтс не з тих багатіїв, які вдаються до химерних експериментів чи надзвичайно дорогих методів. Навпаки – він виявив, що дуже прості речі можуть мати найбільше значення, пише 24 Канал із посиланням на GQ.

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Білл Гейтс та його ключі до довшого і щасливішого життя

Річ у тім, що саме по собі довголіття не має сенсу. Ніхто не хоче жити довше, якщо ці додаткові роки не будуть якісними, якщо не буде змоги насолоджуватися життям. Засновник Microsoft стверджує, що цього можна досягти за допомогою кількох змін, які легко впроваджуються у будь-яку рутину.

Гейтс називав 3 ключі до свого найкращого життя / Фото АР