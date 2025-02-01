Щоб жити не просто довше, а і якісніше: поради Білла Гейтса
- Білл Гейтс радить використовувати час розумно, встановлювати пріоритети та уникати надмірностей для збереження енергії та здоров'я.
- Він наголошує на важливості відпочинку, насолоди життям та розвитку стосунків для зменшення стресу та покращення здоров'я.
Як і кожного з нас, Білла Гейтса також цікавить питання довголіття та якісного життя з віком. І він має певні рекомендації щодо цього.
Гейтс не з тих багатіїв, які вдаються до химерних експериментів чи надзвичайно дорогих методів. Навпаки – він виявив, що дуже прості речі можуть мати найбільше значення, пише 24 Канал із посиланням на GQ.
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Білл Гейтс та його ключі до довшого і щасливішого життя
Річ у тім, що саме по собі довголіття не має сенсу. Ніхто не хоче жити довше, якщо ці додаткові роки не будуть якісними, якщо не буде змоги насолоджуватися життям. Засновник Microsoft стверджує, що цього можна досягти за допомогою кількох змін, які легко впроваджуються у будь-яку рутину.
- Використовуйте свій час з розумом. Цю пораду Гейтс почув від Воррена Баффета, вона пов'язана з тим, що найуспішніші люди говорять "ні" багатьом речам і так захищають свій час і свою енергію. Тобто у такий спосіб ви залишаєте собі сили на те, що вам дійсно подобається, і що корисно для вас. Вам не потрібен заповнений календар, а потрібно розставити пріоритети, піклуватися про себе та уникати надмірностей, які можуть посилити стрес або вигорання.
- Знайдіть свою мету і йдіть до неї. Це не лише додасть вашому життю сенсу, але й зберігатиме мотивацію, допомагатиме жити довше і відчувати себе краще. Гейтс писав, що в якийсь момент його робота перестала приносити йому щастя і радість, але замість того, щоб залишатися на ній або змиритися, він почав шукати речі, які допомогли б йому мати відчуття мети. У його випадку – цими речами виявилися фонд і благодійність, які повернули йому енергію, радість, а також підтримують його розум в активному стані та настрій на розвиток і рух уперед.
- Навчіться відпочивати й насолоджуватися життям. Якось Гейтс у промові перед студентами коледжу сказав, що одним з найкращих уроків, які він засвоїв, є важливість відпочинку та насолоди життям. Треба знаходити час, щоб розвивати свої стосунки, святкувати успіхи та оговтуватися від втрат. Треба робити перерву, коли це потрібно. Бути толерантним до оточення. Все це допоможе вам бути менш стресовим, щасливішим, краще спати, залишатися здоровішим та жити довше.