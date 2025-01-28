Хоча у нього були й інші невдачі, 69-річний бізнесмен сказав, що розлучення "на першому місці в списку". 24 Канал із посиланням на Page Six розповідає докладніше.

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"Є й інші, але жодна з них не має значення"

Білл Гейтс визнав, що розлучення з Меліндою Гейтс – це саме та помилка, про яку він найбільше шкодує.

Є й інші, але жодна з них не має значення. Розлучення було нещасливим для мене і Мелінди щонайменше 2 роки,

– розповідав бізнесмен.

Мільярдер також казав, що шлюб тримав його "на землі", коли він створював свою компанію.

Обоє вони зараз зустрічаються з іншими людьми, але зберегли дружні стосунки після розлучення. Вони бачаться, влаштовують сімейні заходи, адже у них 3 дітей і 2 онуків.

Довідка. Білл і Мелінда одружилися в 1994 і мають спільних дітей – 28-річну Дженніфер, 25-річну Рорі та 22-річну Фібі. Подружжя підтвердило своє розлучення у травні 2021, хоча до цього вони вже рік жили окремо.

Білл та Мелінда зустрічаються вже з іншими людьми, але тримають дружні стосунки / Фото АР

60-річна Мелінда сказала, що розставання з Біллом під час пандемії ковіду допомогло їй краще зрозуміти стан їхнього шлюбу. І зрештою зробити те, що потрібно було зробити.

Утім, згодом жінка визнала, що хоча розлучення було "більш здоровим вибором", це був "найнижчий момент" у її житті. А Білл зізнавався, що "завдав їй болю", коли вона викрила його роман зі співробітницею Microsoft.

Я, безумовно, припустився помилок, і я беру на себе відповідальність. Я не думаю, що заглиблення в деталі зараз є конструктивним, але так, я завдав болю, і я відчуваю себе жахливо через це,

– розповідав Білл.

Мелінда додала, що ще одним фактором, який призвів до розриву, були стосунки Білла з засудженим Джеффрі Епштейном, який "був огидний, був уособленням зла". Та сам бізнесмен вважав взаємини з Епштейном суто робочими.

Станом на зараз Мелінда у стосунках із підприємцем Філіпом Воном, про що стало відомо у жовтні 2024. А Білл зустрічається з вдовою гендиректора Oracle Полою Херд із 2023 року.