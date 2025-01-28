Хоча у нього були й інші невдачі, 69-річний бізнесмен сказав, що розлучення "на першому місці в списку". 24 Канал із посиланням на Page Six розповідає докладніше.
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"Є й інші, але жодна з них не має значення"
Білл Гейтс визнав, що розлучення з Меліндою Гейтс – це саме та помилка, про яку він найбільше шкодує.
Є й інші, але жодна з них не має значення. Розлучення було нещасливим для мене і Мелінди щонайменше 2 роки,
– розповідав бізнесмен.
Мільярдер також казав, що шлюб тримав його "на землі", коли він створював свою компанію.
Обоє вони зараз зустрічаються з іншими людьми, але зберегли дружні стосунки після розлучення. Вони бачаться, влаштовують сімейні заходи, адже у них 3 дітей і 2 онуків.
Білл та Мелінда зустрічаються вже з іншими людьми, але тримають дружні стосунки / Фото АР
60-річна Мелінда сказала, що розставання з Біллом під час пандемії ковіду допомогло їй краще зрозуміти стан їхнього шлюбу. І зрештою зробити те, що потрібно було зробити.
Утім, згодом жінка визнала, що хоча розлучення було "більш здоровим вибором", це був "найнижчий момент" у її житті. А Білл зізнавався, що "завдав їй болю", коли вона викрила його роман зі співробітницею Microsoft.
Я, безумовно, припустився помилок, і я беру на себе відповідальність. Я не думаю, що заглиблення в деталі зараз є конструктивним, але так, я завдав болю, і я відчуваю себе жахливо через це,
– розповідав Білл.
Мелінда додала, що ще одним фактором, який призвів до розриву, були стосунки Білла з засудженим Джеффрі Епштейном, який "був огидний, був уособленням зла". Та сам бізнесмен вважав взаємини з Епштейном суто робочими.
Станом на зараз Мелінда у стосунках із підприємцем Філіпом Воном, про що стало відомо у жовтні 2024. А Білл зустрічається з вдовою гендиректора Oracle Полою Херд із 2023 року.