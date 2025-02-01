Чтобы жить не просто дольше, а и качественнее: советы Билла Гейтса
Как и каждого из нас, Билла Гейтса также интересует вопрос долголетия и качественной жизни с возрастом. И у него есть определенные рекомендации по этому поводу.
Гейтс не из тех богачей, которые прибегают к причудливым экспериментам или чрезвычайно дорогим методам. Наоборот – он обнаружил, что очень простые вещи могут иметь наибольшее значение, пишет 24 Канал со ссылкой на GQ.
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Билл Гейтс и его ключи к более длинной и счастливой жизни
Дело в том, что само по себе долголетие не имеет смысла. Никто не хочет жить дольше, если эти дополнительные годы не будут качественными, если не будет возможности наслаждаться жизнью. Основатель Microsoft утверждает, что этого можно достичь с помощью нескольких изменений, которые легко внедряются в любую рутину.
- Используйте свое время с умом. Этот совет Гейтс услышал от Уоррена Баффета, он связан с тем, что успешные люди говорят "нет" многим вещам и так защищают свое время и свою энергию. То есть таким образом вы оставляете себе силы на то, что вам действительно нравится, и что полезно для вас. Вам не нужен заполненный календарь, а нужно расставить приоритеты, заботиться о себе и избегать излишеств, которые могут усилить стресс или выгорание.
- Найдите свою цель и идите к ней. Это не только придаст вашей жизни смысла, но и будет сохранять мотивацию, помогать жить дольше и чувствовать себя лучше. Гейтс писал, что в какой-то момент его работа перестала приносить ему счастье и радость, но вместо того, чтобы оставаться на ней или смириться, он начал искать вещи, которые помогли бы ему получить ощущение цели. В его случае – этими вещами оказались фонд и благотворительность, которые вернули ему энергию, радость, а также поддерживают его ум в активном состоянии и настрой на развитие и движение вперед.
- Научитесь отдыхать и наслаждаться жизнью. Как-то Гейтс в речи перед студентами колледжа сказал, что одним из лучших уроков, которые он усвоил, является важность отдыха и наслаждения жизнью. Надо находить время, чтобы развивать свои отношения, праздновать успехи и оправляться от потерь. Надо делать перерыв, когда это нужно. Быть толерантным к окружающим. Все это поможет вам быть менее стрессовым, более счастливым, лучше спать, оставаться здоровым и жить дольше.