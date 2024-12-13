Ця дитяча звичка допомогла мені стати мільярдером, – Білл Гейтс
Білл Гейтс не впевнений, що став би мільярдером, якби ріс серед смартфонів та соціальних мереж, як сучасні діти. Хоча саме він допоміг зробити комп'ютери та інтернет повсюдними.
А проте сам Гейтс ріс, блукаючи з друзями, досліджуючи зовнішній світ, читаючи та глибоко розмірковуючи годинами у своїй кімнаті. 24 канал із посиланням на CNBC пише, чому це важливо.
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Білл Гейтс назвав дитячу звичку, яка й зробила його успішним
У своїх публічних нотатках Білл Гейтс писав, що у дитинстві, коли відчував неспокій, нудьгу, чи коли потрапляв у неприємності через погану поведінку, він зникав у своїй кімнаті та занурювався в книги або ідеї – часто годинами без перерви.
Ця здатність перетворювати вільний час на глибокі роздуми та навчання стала фундаментальною частиною моєї особистості. Це також мало вирішальне значення для мого подальшого успіху,
– каже Гейтс.
У своєму блозі він порекомендував книгу "Тривожне покоління" Джонатана Гайдта, у якій досліджується, як смартфони та соціальні мережі "перепрошили" мозок дітей. Автор стверджує, що ці технології сприяли виникненню кризи молоді, яка позначена зростанням рівня самотності та депресії.
Постійне використання смартфонів і соціальних мереж також може негативно вплинути на пам'ять, здатність до концентрації та стійкість уваги молодих людей. У противагу Гейтс прославляв своє "дитинство, засноване на іграх", яке надихає на творче мислення.
Наша увага подібна до м'язів, а постійні переривання і залежність від соціальних мереж неймовірно ускладнюють її розвиток,
– пише Гейтс.
На думку самого мільярдера, технології, які він і Microsoft допомогли популяризувати, ризикують завадити глибокому мисленню, яке потрібне людям, щоб стимулювати інновації.
Без здатності інтенсивно зосереджуватися і слідувати за ідеєю, куди б вона не вела, світ може втратити прориви, які відбуваються, коли ви зосереджуєтесь на чомусь і не відриваєтеся,
– підсумував Білл Гейтс.
Ось такий несподіваний парадокс. Але його легко обійти, якщо не забувати присвячувати час самовдосконаленню.