Ці 3 годинники Casio Гейтса чудово ілюструють його практичне мислення та особисту простоту. 24 Канал із посиланням на GQ розповідає докладніше.
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У мільярдера Білла Гейтса в пошані колекція годинників Casio за 120 євро
Білл Гейтс, співзасновник Microsoft і ключова фігура у світовій технологічній індустрії, є одним з найбагатших людей в історії. Його статки зазвичай перевищують 100 мільярдів доларів. Однак цей чоловік і знаний своїм відносно суворим і практичним стилем життя.
Одним із прикладів цього є його особлива пристрасть до годинників Casio, 3 моделі яких вирізняються простотою і функціональністю. Вони дуже далекі від типових розкішних годинників з непомірними цінами.
Статки Білла Гейтса дозволяють йому придбати практично будь-яку річ, яку він забажає. Тож показово, що він зупинив свій вибір на Casio. Це демонструє його прагматичний склад розуму і схильність цінувати корисність, а не статус і показуху.
Колекція Білла Гейтса – це Duro MDV106-1A, MRW-200H-1B2V та W214H-1AV. Далі трохи подробиць про ці моделі.
Ось такі годинники Casio носить мільярдер Білл Гейтс / Добірка фото від worxwatch
- Casio Duro MDV106-1A. На загал відома як Duro або Marlin. Має класичний дизайн для дайвінгу, міцний корпус з нержавіючої сталі та безель, що обертається в одному напрямку. Завдяки водонепроникності до 200 метрів, він ідеально підходить для водних видів спорту, але здебільшого його обирають на повсякдень через елегантний і універсальний вигляд. Duro також має надійний кварцовий механізм і чистий циферблат, який дозволяє легко зчитувати час. Тож це міцний годинник з позачасовим виглядом, який можна носити як на ділові зустрічі, так і на дозвіллі.
- Casio MRW-200H-1B2V. Також в аналоговому стилі, але з більш повсякденним і спортивним характером. Має корпус і ремінець зі смоли, тому надзвичайно легкий, але при цьому ударостійкий і водонепроникний до 100 метрів. Має віконце дня тижня і дати, на циферблаті – великі маркери, які дозволяють легко зчитувати час, що робить його дуже практичним. Тож модель є чудовим супутником для активного повсякденного використання.
- Спортивний цифровий хронометр Casio W214H-1AV Illuminator. Ця модель вирізняється тим, що є повністю цифровою, а коштує всього 24 долари, тобто є найдешевшою з трьох, але не менш цінною. Цифровий інтерфейс та інтегроване світлодіодне підсвічування роблять його надійним союзником як удень, так і вночі. Крім функції підсвічування, він має секундомір, таймер зворотного відліку і можливість перемикання між 12- і 24-годинним форматами. Проста та легка конструкція робить його ідеальним для спорту та повсякденного носіння, без переймання щодо ударів та подряпин.