Сотні студентів в Австралії залишаться без сексу: Бонні Блу анулювали візу

25-річна актриса для дорослих Бонні Блу мала повернутися до Австралії. А все для того, щоб упродовж кількох тижнів зайнятися сексом із сотнями студентів.

Пікантна акторка мала вилетіти з Австралії напередодні "Тижня школярів" на Золотому узбережжі, пише 24 Канал, посилаючись на The Daily Star. Там вона пропонувала секс хлопцям, яким виповнилося 18 років.

Варте уваги "Володарка темряви": сексуальна українська техноблогерка у гарячому образі запалила мережу

До Австралії вона не потрапить

Це був другий рік поспіль, коли 25-річна акторка збиралася взяти участь у секс-марафоні з охочими учасниками. Її пропозиція молодим людям полягала в тому, що вони могли б зайнятись з нею сексом безкоштовно, за умови, що їй буде дозволено зняти це на відео і завантажити на сайт OnlyFans.

Це була остання з серії трюків, які вона влаштовувала для хлопців-тусовщиків на великих вечірках, включаючи Весняні канікули та Першокурсників.

Однак, її бажання розважитися в Країні Оз зазнало величезної невдачі. А все тому, що Міністерство внутрішніх справ Австралії анулювало її візу в четвер, після того, як вона, як кажуть, порушила її умови, заявивши про плани виконувати оплачувану роботу.

Міністр внутрішніх справ та імміграції Тоні Берк сказав: "Візова система Австралії має свої правила: "Австралійська візова система має правила. Якщо ви не маєте наміру підкорятися цим правилам, не подавайте заявку".

Політичний редактор Daily Mail Australia Пітер ван Онселен нещодавно перейшов у наступ на пана Берка за те, що той нібито ухилився від відповіді на це питання. А пан Берк лише нещодавно виступив із заявою, в якій сказав, що "розгляне можливість відмовляти і скасовувати візи будь-кому, хто намагається розпалювати ворожнечу в Австралії".

Це сталося після появи Бонні в подкасті Джи Кея Баррі, де вона розповіла, що займалася сексом зі "свіжими 18-річними" в Австралії під час шкільних канікул, коли вони щойно закінчили школу і "йдуть на вечірку".

Мені це сподобалося. Їм подобалося. І це зробило мене багатою,

– сказала вона.

Бонні вже стала мішенню для петиції на сайті Change.org із закликом анулювати її візу на підставі її характеру, яку підписали понад 20 000 людей.



Бонні Блу не зможе розважити студентів в Австралії / Фото з її сторінки у мережі X

Що відомо про Бонні Блу

Уродженка Ноттінгема цього року зазнала стрімкого злету, а її заробіток від таких зустрічей обчислюється сотнями тисяч. Але нещодавно їй довелося захищати свої дії, які дехто назвав "хижацькими", зважаючи на вік її колег по знімальному майданчику.

Однак, попри використання таких термінів, як "ледь законно", Бонні стверджує, що вона дотримується суворого протоколу, коли справа доходить до перевірки віку, і не є хижачкою.

Вона каже, що просить своїх сексуальних партнерів підписати форму згоди, щоб дозволити їй знімати їхні зустрічі і викладати їх в інтернеті, тому вони є "повними співучасниками" того, що відбувається.

У розмові з Metro на цьому тижні вона сказала: "Якщо ми говоримо, що 18 років – це занадто молодий вік для згоди, тоді потрібно змінити закон. Якщо законом буде 18 років, я збираюся його дотримуватися".

Якщо вони змінять його до 21 року, то я підніму його до 21 року, тому, коли люди мають проблеми з цим, вони перекладають свої проблеми на мене. Якщо ви не згодні з 18 роками, йдіть до парламенту,

– наголосила вона.

Дивіться також Українська порноактриса з подругою прогулялись Києвом в образах сексуальних вампірок

Зірка дорослих відео підкреслила, що 18-річні можуть керувати авто, йти у військо, обирати свою кар'єру. Тому вони й можуть самі вирішувати, чи проводити палкі зустрічі з нею, чи ні.