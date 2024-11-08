Сотни студентов в Австралии останутся без секса: Бонни Блу аннулировали визу

25-летняя актриса для взрослых Бонни Блу должна была вернуться в Австралию. А все для того, чтобы в течение нескольких недель заняться сексом с сотнями студентов.

Пикантная актриса должна была вылететь из Австралии накануне "Недели школьников" на Золотом побережье, пишет 24 Канал, ссылаясь на The Daily Star. Там она предлагала секс ребятам, которым исполнилось 18 лет.

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В Австралию она не попадет

Это был второй год подряд, когда 25-летняя актриса собиралась принять участие в секс-марафоне с желающими участниками. Ее предложение молодым людям заключалось в том, что они могли бы заняться с ней сексом бесплатно, при условии, что ей будет разрешено снять это на видео и загрузить на сайт OnlyFans.

Это была последняя из серии трюков, которые она устраивала для парней-тусовщиков на больших вечеринках, включая Весенние каникулы и Первокурсников.

Однако, ее желание развлечься в Стране Оз потерпело огромную неудачу. А все потому, что Министерство внутренних дел Австралии аннулировало ее визу в четверг, после того, как она, как говорят, нарушила ее условия, заявив о планах выполнять оплачиваемую работу.

Министр внутренних дел и иммиграции Тони Берк сказал: "Визовая система Австралии имеет свои правила: "Австралийская визовая система имеет правила. Если вы не намерены подчиняться этим правилам, не подавайте заявку".

Политический редактор Daily Mail Australia Питер ван Онселен недавно перешел в наступление на господина Берка за то, что тот якобы уклонился от ответа на этот вопрос. А господин Берк лишь недавно выступил с заявлением, в котором сказал, что "рассмотрит возможность отказывать и отменять визы любому, кто пытается разжигать вражду в Австралии".

Это произошло после появления Бонни в подкасте Джи Кея Барри, где она рассказала, что занималась сексом со "свежими 18-летними" в Австралии во время школьных каникул, когда они только что закончили школу и "идут на вечеринку".

Мне это нравилось. Им нравилось. И это сделало меня богатой,

– сказала она.

Бонни уже стала мишенью для петиции на сайте Change.org с призывом аннулировать ее визу на основании ее характера, которую подписали более 20 000 человек.



Бонни Блу не сможет развлечь студентов в Австралии / Фото с ее страницы в сети X

Что известно о Бонни Блу

Уроженка Ноттингема в этом году испытала стремительный взлет, а ее заработок от таких встреч исчисляется сотнями тысяч. Но недавно ей пришлось защищать свои действия, которые некоторые назвали "хищническими", учитывая возраст ее коллег по съемочной площадке.

Однако, несмотря на использование таких терминов, как "едва законно", Бонни утверждает, что она придерживается строгого протокола, когда дело доходит до проверки возраста, и не является хищницей.

Она говорит, что просит своих сексуальных партнеров подписать форму согласия, чтобы позволить ей снимать их встречи и выкладывать их в интернете, поэтому они являются "полными соучастниками" того, что происходит.

В разговоре с Metro на этой неделе она сказала: "Если мы говорим, что 18 лет – это слишком молодой возраст для согласия, тогда нужно изменить закон. Если законом будет 18 лет, я собираюсь его придерживаться".

Если они изменят его до 21 года, то я подниму его до 21 года, потому, когда люди имеют проблемы с этим, они перекладывают свои проблемы на меня. Если вы не согласны с 18 годами, идите в парламент,

– подчеркнула она.

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Звезда взрослых видео подчеркнула, что 18-летние могут управлять авто, идти в армию, выбирать свою карьеру. Поэтому они и могут сами решать, проводить ли жаркие встречи с ней, или нет.