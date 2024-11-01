І напередодні Геловіну вона виклала серію гарячих світлин. Як зауважив 24 Канал, посилаючи на її сторінку в інстаграмі, Наталя Шелягіна приміряла образ спекотної дияволиці.

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Мережа у захваті від Наталки

Випустіть своїх демонів розважатись сьогодні ввечері,

– написала Шелягіна напередодні Геловіна.

Наталка Шелягіна знялась у гарячій фотосесії до Геловіну / Фото з інстаграму Шелягіної

Підписники не могли стримувати захвату, і не потрібно було. Вони максимально щедро засипали техноблогерку лайками та компліментами. Традиційно залишаємо частину тут:

"Образ – топ";

"З такою демоницею я б розважився. Наталя, ви шикарна дівчина";

"Наталя, володарка темряви";

"Ти така файна, що я не можу. Шикарна дівчина";

"Пам'ятаю, як їй прилетів бан на стрімі за цей чудовий образ";

"Остання світлина це комбо – фаталіті!";

"Ого, нічого собі";

"Я впевнений, у фотосеті є ще гарячіші фото";

"Це топчик! Які там огляди техніки?!";

Ого, яка крута Ноталочка".

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Ми теж у захваті від Наталі Шелягіної. Пам'ятаємо, як вона у подібному образі знялась кілька років тому. А ще зауважимо, що вона час від часу ділиться іншими спекотними кадрами. Тож гайда на неї підписуватись, а також на її ютуб-канал, щоб не пропускати найсвіжіші огляди техніки та новин зі світу технологій.