Переспала з тисячею за день: чоловік Бонні Блу більше "не хоче мати з нею нічого спільного"

Чоловік скандально відомої зірки контенту для дорослих Бонні Блю "розлючений". Ба більше, він уже подав на розлучення, адже не хоче мати з нею нічого спільного.

25-річна креаторка контенту для дорослих взялася за виклик – переспати з 1000 чоловіків за 12 годин, перевершивши свою мету на 57 чоловіків – за словами її піар-команди. Але це дуже і дуже не припало до душі її чоловікові, пише 24 Канал з посиланням на Daily Star.

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Чоловік Бонні Блу подав на розлучення

Вона похвалилася, що може подякувати "ледь легальним, ледь дихаючим чоловікам" за те, що допомогли їй досягти її нестандартної життєвої мети. Втім, дівчина з вебкамери, справжнє ім'я якої Тіа Біллінгер, донедавна вела нормальне життя, вийшовши заміж за кохання свого дитинства і працюючи у сфері рекрутингу.

Уродженка Дербі вийшла заміж за регбіста Оллі Девідсона, який грає за команду Long Eaton RFC в Дербіширі, звідки і він, і Тіа родом. Підлітком Тіа працювала в місцевому магазині "Poundstretcher", а коли їй виповнилося 16 років, вона поїхала з Оллі та його заможною родиною в оплачену поїздку до Мексики, де оплачувала всі витрати.

Пара залишилася разом, переїхавши на робочу відпустку до Австралії, де вони жили на Золотому узбережжі. Але, за словами друзів Оллі, він не задоволений поведінкою дівчини, як і його сім'я.

Коли секс-праця Тіа ставала все більш екстремальною, пара розійшлася, а один з друзів Оллі тепер стверджує в інтерв'ю Mail, що він "не хоче мати з нею нічого спільного". Один з його приятелів додав: "Це шокує, вона, мабуть, робить це заради реклами. Нам усім його шкода", повідомляє Mirror.

Після переїзду в будинок вартістю 250 000 фунтів стерлінгів у Ноттінгемі та роботи у сфері рекрутингу, Бонні змінила професію і стала вебкам-дівчиною. Спочатку її чоловік Оллі був тільки за і підтримував її в цьому.



Якими були Тіа та Оллі в юності / Фото з архіву

Раніше вона розповідала: "У той час ніхто з нас не хотів працювати з понеділка по п'ятницю. Ми хотіли більшого від життя. Ми знали, що, продовжуючи виконувати свою роботу, роблячи те саме, ти не змінишся".

Нещодавно в інтерв'ю Yahoo! Lifestyle вона додала: "Було багато осуду і заздрощів. До мене підійшла стара подруга і сказала, що я не поважаю себе і не заслуговую на повагу у відповідь, а інша близька подруга розповіла мені, що її подруги вважають, що вона не повинна більше зі мною дружити".

Тоді Бонні заявляла, що їй байдуже, адже її засуджують буцімто за те, що вона має мільйонний бізнес. Інші ж, за її словами, мешкають з батьками та змушені працювати на когось іншого.

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Вона додала, що її сім'я так пишається нею. Мовляв, тато був у захваті, коли днями до неї підійшли і попросили сфотографуватися.