25-летняя креатор контента для взрослых взялась за вызов – переспать с 1000 мужчин за 12 часов, превзойдя свою цель на 57 мужчин – по словам ее пиар-команды. Но это очень и очень не пришлось по душе ее мужу, пишет 24 Канал со ссылкой на Daily Star.

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Муж Бонни Блу подал на развод

Она похвасталась, что может поблагодарить "едва легальных, едва дышащих мужчин" за то, что помогли ей достичь ее нестандартной жизненной цели. Впрочем, девушка с веб-камеры, настоящее имя которой Тиа Биллингер, до недавнего времени вела нормальную жизнь, выйдя замуж за любовь своего детства и работая в сфере рекрутинга.

Уроженка Дерби вышла замуж за регбиста Олли Дэвидсона, который играет за команду Long Eaton RFC в Дербишире, откуда и он, и Тиа родом. Подростком Тиа работала в местном магазине "Poundstretcher", а когда ей исполнилось 16 лет, она уехала с Олли и его состоятельной семьей в оплаченную поездку в Мексику, где оплачивала все расходы.

Пара осталась вместе, переехав на рабочий отпуск в Австралию, где они жили на Золотом побережье. Но, по словам друзей Олли, он не доволен поведением девушки, как и его семья.

Когда секс-работа Тиа становилась все более экстремальной, пара разошлась, а один из друзей Олли теперь утверждает в интервью Mail, что он "не хочет иметь с ней ничего общего". Один из его приятелей добавил: "Это шокирует, она, видимо, делает это ради рекламы. Нам всем его жаль", сообщает Mirror.

После переезда в дом стоимостью 250 000 фунтов стерлингов в Ноттингеме и работы в сфере рекрутинга, Бонни сменила профессию и стала вебкам-девушкой. Сначала ее муж Олли был только за и поддерживал ее в этом.



Какими были Тиа и Олли в юности / Фото из архива

Ранее она рассказывала: "В то время никто из нас не хотел работать с понедельника по пятницу. Мы хотели большего от жизни. Мы знали, что, продолжая выполнять свою работу, делая то же, ты не изменишься".

Недавно в интервью Yahoo! Lifestyle она добавила: "Было много осуждения и зависти. Ко мне подошла старая подруга и сказала, что я не уважаю себя и не заслуживаю уважения в ответ, а другая близкая подруга рассказала мне, что ее подруги считают, что она не должна больше со мной дружить".

Тогда Бонни заявляла, что ей безразлично, ведь ее осуждают якобы за то, что она имеет миллионный бизнес. Другие же, по ее словам, живут с родителями и вынуждены работать на кого-то другого.

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Она добавила, что ее семья так гордится ею. Мол, папа был в восторге, когда на днях к ней подошли и попросили сфотографироваться.