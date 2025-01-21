Колишній сантехнік розповів про поведінку секс-зірки Бонні Блу за вимкнених камер

Колишній сантехнік, який спав з Бонні Блу на камеру, розповів про її справжній характер, коли вимикається світло прожекторів. І її поведінка вас точно вразить.

25-річна Бонні нещодавно викликала суперечки, похвалившись тим, що переспала з 1057 чоловіками всього за 12 годин під час непристойної "спроби світового рекорду". І один чоловік, який мав з нею справу, поділився своїми враженнями від скандальної зірки контенту для дорослих, пише 24 Канал з посиланням на The Mirror.

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Як поводиться Бонні Блу, коли вимикаються камери

Конферансьє для дорослих Енді Лі, сантехнік у минулому, був здивований позаекранним образом Бонні, сказавши: "Поза камерою вона дійсно тиха і мила, але щойно камера вмикається, з неї вилазить сексуальний демон".

Вона також дуже конкурентоспроможна і завжди прагне більшого і кращого. З нею приємно мати справу, вона готова до всього і завжди дуже весела. Насправді вона дуже розумна, вона точно знає, що робить, щоб змусити людей говорити,

– додав він.

Енді, який походить із суворого північного району Дубліна, сам став знаменитістю після того, як викрив усе в програмі "Мій величезний х**" на 4-му каналі.

Говорячи про те, чи вплинуть витівки Бонні з непрофесіоналами на її роль в індустрії, Енді сказав: "Звичайно, вплинуть – вона заробляє статки".



Енді Лі розповів про свій досвід з Бонні Блу / Фото з соцмереж Енді Лі

Вона є найбільш обговорюваною артисткою дорослої естради у світі – якщо не найбільш обговорюваною жінкою у світі прямо зараз. Любіть чи ненавидьте її, вона перемагає,

– підкреслює Енді.

Він також говорив про стрімку популярність суперечливої зірки, коментуючи етичні дебати, які вона спровокувала, сказавши: "Люди в інтернеті повинні продовжувати в тому ж дусі, вона молиться на хейт".

Бонні Блу обожнює суперечки навколо своєї персони / Фото з мережі X Бонні Блу

Скандальний "секс-марафон" відбувся в стінах шикарного лондонського помешкання засудженого шахрая Едварда Девенпорта.

І 42-річний охоронець Алі Вокер, який хотів долучитись до виклику Бонні Блу, зізнався виданню Mail Online, що це був найбільш сюрреалістичний досвід у його житті.

Я був просто вражений тим, що відбувалося. Мені сказали, що це були індивідуальні сеанси, тож я припустив, що в кімнату до неї потрапляють по одному, але коли я прийшов туди, то виявилося, що це було безкоштовно для всіх,

– додав він.

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Він додав, що навколо Бонні Блу було близько 30 – 40 хлопців. І вони змінювали один одного по черзі. Зірка відео для дорослих була буквально оточена хлопцями, і їх було надзвичайно багато. Сам же Алі Волкер зізнався, що досить сором'язливий і вирішив не долучатись до цього "рекорду".