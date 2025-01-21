25-летняя Бонни недавно вызвала споры, похваставшись тем, что переспала с 1057 мужчинами всего за 12 часов во время непристойной "попытки мирового рекорда". И один мужчина, который имел с ней дело, поделился своими впечатлениями от скандальной звезды контента для взрослых, пишет 24 Канал со ссылкой на The Mirror.

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Как ведет себя Бонни Блу, когда выключаются камеры

Конферансье для взрослых Энди Ли, сантехник в прошлом, был удивлен внеэкранным образом Бонни, сказав: "Вне камеры она действительно тихая и милая, но как только камера включается, из нее вылезает сексуальный демон".

Она также очень конкурентоспособна и всегда стремится к большему и лучшему. С ней приятно иметь дело, она готова ко всему и всегда очень веселая. На самом деле она очень умная, она точно знает, что делает, чтобы заставить людей говорить,

– добавил он.

Энди, который происходит из сурового северного района Дублина, сам стал знаменитостью после того, как разоблачил все в программе "Мой огромный х**" на 4-м канале.

Говоря о том, повлияют ли выходки Бонни с непрофессионалами на ее роль в индустрии, Энди сказал: "Конечно, повлияют – она зарабатывает состояние".



Энди Ли рассказал о своем опыте с Бонни Блу / Фото из соцсетей Энди Ли

Она является самой обсуждаемой артисткой взрослой эстрады в мире – если не самой обсуждаемой женщиной в мире прямо сейчас. Любите или ненавидите ее, она побеждает,

– подчеркивает Энди.

Он также говорил о стремительной популярности противоречивой звезды, комментируя этические дебаты, которые она спровоцировала, сказав: "Люди в интернете должны продолжать в том же духе, она молится на хейт".

Бонни Блу обожает споры вокруг своей персоны / Фото из сети X Бонни Блу

Скандальный "секс-марафон" состоялся в стенах шикарного лондонского дома осужденного мошенника Эдварда Девенпорта.

И 42-летний охранник Али Уокер, который хотел приобщиться к вызову Бонни Блу, признался изданию Mail Online, что это был самый сюрреалистический опыт в его жизни.

Я был просто поражен тем, что происходило. Мне сказали, что это были индивидуальные сеансы, поэтому я предположил, что в комнату к ней попадают по одному, но когда я пришел туда, то оказалось, что это было бесплатно для всех,

– добавил он.

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Он добавил, что вокруг Бонни Блу было около 30 – 40 парней. И они меняли друг друга по очереди. Звезда видео для взрослых была буквально окружена парнями, и их было чрезвычайно много. Сам же Али Уолкер признался, что достаточно застенчив и решил не приобщаться к этому "рекорду".