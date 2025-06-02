Бонні Блу, яка переспала з 1000 чоловіків за день, шокувала заявою про майбутнього сина

Бонні Блу стала популярною через свої екстравагантні вибрики, м'яко кажучи. Раніше вона переспала з понад 1000 чоловіків за добу. Тепер же скандальна зірка OnlyFans заговорила про майбутню сім'ю та дітей.

У нещодавньому інтерв'ю для Stand-Up TV Бонні Блу розповіла, як її родина реагувала на її витівки. Крім того, вона поділилась своїм баченням того, як виховуватиме дітей та шукатиме чоловіка, пише 24 Канал.

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Раніше вона була зациклена на ідеї сім'ї

Зірку OnlyFans спитали про те, чи прагне вона мати дітей. Бонні відповіла, що так, але "не впевнена на 100 відсотків". Цікаво, що до того, як вона потрапила в індустрію для дорослих, зірка мережі буквально була зациклена на ідеї сім'ї, яка потрібна була їй для того, щоб почуватись щасливою.

Водночас Бонні Блу зауважила, що відтоді, коли стала зіркою для дорослих, вона вже не вважає, що власна сім'я – необхідна умова для щасливого життя. Як бачите, погляди змінюються.

У неї спитали, як би вона ставилась до того, щоб її гіпотетичний син мав справи з панянкою, схожою на неї? Бонні не вагалась та заявила: "Я була б рада цьому". Ба більше, вона сама відправить свого сина до секс-працівниці.

Водночас вона відкинула ідею того, що її син може втратити цноту з дівчиною, в яку він закохається.

Хто закохується, займається сексом і втрачає цноту з людиною, з якою одружується? Так не буває,

– наголосила Бонні.

А що ж стосується гіпотетичної доньки? Її спитали, чи не було б соромно, якби вона пішла шляхом своєї скандальної матері.

"Звичайно, я поясню їй всі переваги, які вона отримає від цього. Я б, очевидно, пояснила їй переваги, а також зворотний бік – небезпечний потенціал. Я поясню кожен аспект", – додала Бонні.

І якщо після цього донька вирішить йти цим шляхом, то вона виховуватиме її незалежною та такою, яка слідкуватиме за своїми мріями. І "якщо це означає переспати з 1000 чоловіків, я буду з плакатом, що підтримує її на цьому шляху".



Бонні Блу стала популярною через свої скандальні витівки / Фото з інстаграму Блу

Як вона пояснить майбутньому чоловіку свою роботу

Її спитали, як вона пояснить своєму майбутньому чоловіку, чим займається. Бонні не розгубилась та відповіла, що він, мабуть, і так знає, хто вона.

І він, напевно, хтось інший, з ким я вже переспала або стояла в черзі,

– додала вона.

Бонні також зазначила, що під час своїх побачень спілкувалась з деякими чоловіками, котрі стояли у черзі, щоб долучитись до її шаленого експерименту. Не минулось без кількох серйозних романтичних історій з цими панами.

Разом з тим Бонні запевняє, що чоловіки, які долучаються до її божевільних викликів, насправді є цілком нормальними людьми. Вони ті, хто щодня ходить поміж нас, скуповується в тих самих супермаркетах.

Також її спитали про те, як рідні ставляться до сексуальних подвигів Бонні Блу. Вона дала дивовижну відповідь.

Навіть моя сім'я бачить, що я щаслива, коли я беру участь у цих трюках. Вони мене дуже підтримують,

– зауважила Бонні.

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Раніше вона заявляла, що заробляє "два мільйони на місяць". До слова, на початку березня вона опублікувала фотографії з Ferrari 458, придбаним на замовлення. За її словами, ця покупка стала можлива завдяки 1057 чоловікам, які погодились тоді на ту божевільну витівку.