В недавнем интервью для Stand-Up TV Бонни Блу рассказала, как ее семья реагировала на ее выходки. Кроме того, она поделилась своим видением того, как будет воспитывать детей и искать мужа, пишет 24 Канал.

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Ранее она была зациклена на идее семьи

Звезду OnlyFans спросили о том, хочет ли она иметь детей. Бонни ответила, что да, но "не уверена на 100 процентов". Интересно, что до того, как она попала в индустрию для взрослых, звезда сети буквально была зациклена на идее семьи, которая нужна была ей для того, чтобы чувствовать себя счастливой.

В то же время Бонни Блу заметила, что с тех пор, когда стала звездой для взрослых, она уже не считает, что собственная семья – необходимое условие для счастливой жизни. Как видите, взгляды меняются.

У нее спросили, как бы она относилась к тому, чтобы ее гипотетический сын имел дела с барышней, похожей на нее? Бонни не колебалась и заявила: "Я была бы рада этому". Более того, она сама отправит своего сына к секс-работнице.

В то же время она отвергла идею того, что ее сын может потерять девственность с девушкой, в которую он влюбится.

Кто влюбляется, занимается сексом и теряет девственность с человеком, на котором женится? Так не бывает,

– подчеркнула Бонни.

А что же касается гипотетической дочери? Ее спросили, не было бы стыдно, если бы она пошла по пути своей скандальной матери.

"Конечно, я объясню ей все преимущества, которые она получит от этого. Я бы, очевидно, объяснила ей преимущества, а также обратную сторону – опасный потенциал. Я объясню каждый аспект", – добавила Бонни.

И если после этого дочь решит идти по этому пути, то она будет воспитывать ее независимой и такой, которая будет следить за своими мечтами. И "если это означает переспать с 1000 мужчин, я буду с плакатом, поддерживающим ее на этом пути".



Бонни Блу стала популярной из-за своих скандальных выходок / Фото из инстаграма Блу

Как она объяснит будущему мужу свою работу

Ее спросили, как она объяснит своему будущему мужу, чем занимается. Бонни не растерялась и ответила, что он, видимо, и так знает, кто она.

И он, наверняка, кто-то другой, с кем я уже переспала или стояла в очереди,

– добавила она.

Бонни также отметила, что во время своих свиданий общалась с некоторыми мужчинами, которые стояли в очереди, чтобы приобщиться к ее безумному эксперименту. Не обошлось без нескольких серьезных романтических историй с этими господами.

Вместе с тем Бонни уверяет, что мужчины, которые приобщаются к ее безумным вызовам, на самом деле являются вполне нормальными людьми. Они те, кто ежедневно ходит между нами, скупается в тех же супермаркетах.

Также ее спросили о том, как родные относятся к сексуальным подвигам Бонни Блу. Она дала удивительный ответ.

Даже моя семья видит, что я счастлива, когда я участвую в этих трюках. Они меня очень поддерживают,

– отметила Бонни.

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Ранее она заявляла, что зарабатывает "два миллиона в месяц". К слову, в начале марта она опубликовала фотографии с Ferrari 458, приобретенным на заказ. По ее словам, эта покупка стала возможна благодаря 1057 мужчинам, которые согласились тогда на ту безумную выходку.