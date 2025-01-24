Про Бонні Блу продовжують активно говорити на теренах інтернету. Правда, цього разу міркують над тим, чи дійсно їй вдалось побити рекорд з кількості чоловіків, з якими вона переспала за 12 годин.

Раніше Бонні Блу стверджувала, що протягом 12 годин переспала з 1057 чоловіками. Але ChatGPT сумнівається, що це можливо, пише 24 Канал з посиланням на The Daily Star.

Дивіться також Чекав у черзі з 1000 інших: чоловік приголомшив відвертим зізнанням про зустріч з Бонні Блу

"Це практично неможливо"

Журналісти поставили запитання штучному інтелекту, чи можливий такий експеримент. Відповідь ChatGPT може змусити нас вкотре засумніватись у тому, що Бонні Блу таки переспала з понад 1000 чоловіків за 12 годин.

Фізично вкрай малоймовірно, щоб одна людина, незалежно від статі, переспала з 1000 людей за один день. Одна лише логістика – кількість часу, яка б на це пішла, фізичні навантаження та кількість залучених людей – зробить це практично неможливим,

– йдеться у відповіді.

Коли бота запитали, чи можливо переспати з 1000 людей за 12 годин, він відповів набагато впевненіше: "Це було б фізично і логістично неможливо з ряду причин".

Потім, торкаючись багатьох питань, що вирують у суспільстві з моменту стрімкого злету слави Бонні, він додав: "Окрім фізичних аспектів, такий сценарій також викликав би занепокоєння з приводу згоди, здоров'я та етичних міркувань".

Бонні Блу запевняє, що побила рекорд / Фото Бонні з мережі X

Чоловік Бонні Блу хоче розлучитись з нею

Бонні Блу, чиє справжнє ім'я Тіа Біллінгер, своєю божевільною витівкою буквально поставила хрест на стосунках. Зауважимо, що вона вийшла заміж за кохання свого дитинства. А до своєї появи на OnlyFans вона працювала у сфері рекрутингу.

Отже, своє життя вона поєднала з регбістом Оллі Девідсоном, котрий грає за команду Long Eaton RFC в Дербіширі. Коли вона була підліткою, то працювала у місцевому магазині "Poundstretcher". А коли їй виповнилось 16 років, Тіа вирушила з Оллі та його заможною родиною до Мексики.

Дивіться також Колишній сантехнік розповів про поведінку секс-зірки Бонні Блу за вимкнених камер

Один з друзів Оллі розповів, що той "не хоче мати з нею нічого спільного". Він додав, що усім шкода чоловіка Бонні Блу. Ба більше, її поведінка шокує.