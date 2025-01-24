О Бонни Блу продолжают активно говорить на просторах интернета. Правда, на этот раз рассуждают над тем, действительно ли ей удалось побить рекорд по количеству мужчин, с которыми она переспала за 12 часов.

Ранее Бонни Блу утверждала, что в течение 12 часов переспала с 1057 мужчинами. Но ChatGPT сомневается, что это возможно, пишет 24 Канал со ссылкой на The Daily Star.

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"Это практически невозможно"

Журналисты задали вопрос искусственному интеллекту, возможен ли такой эксперимент. Ответ ChatGPT может заставить нас в очередной раз усомниться в том, что Бонни Блу таки переспала с более 1000 мужчин за 12 часов.

Физически крайне маловероятно, чтобы один человек, независимо от пола, переспал с 1000 человек за один день. Одна только логистика – количество времени, которая бы на это ушла, физические нагрузки и количество привлеченных людей – сделает это практически невозможным,

– говорится в ответе.

Когда бота спросили, возможно ли переспать с 1000 человек за 12 часов, он ответил гораздо увереннее: "Это было бы физически и логистически невозможно по ряду причин".

Затем, касаясь многих вопросов, бушующих в обществе с момента стремительного взлета славы Бонни, он добавил: "Кроме физических аспектов, такой сценарий также вызвал бы беспокойство по поводу согласия, здоровья и этических соображений".

Бонни Блу уверяет, что побила рекорд / Фото Бонни из сети X

Муж Бонни Блу хочет развестись с ней

Бонни Блу, чье настоящее имя Тиа Биллингер, своей безумной выходкой буквально поставила крест на их отношениях. Заметим, что она вышла замуж за любовь своего детства. А до своего появления на OnlyFans она работала в сфере рекрутинга.

Итак, свою жизнь она соединила с регбистом Олли Дэвидсоном, который играет за команду Long Eaton RFC в Дербишире. Когда она была подростком, то работала в местном магазине "Poundstretcher". А когда ей исполнилось 16 лет, Тиа отправилась с Олли и его богатой семьей в Мексику.

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Один из друзей Олли рассказал, что тот "не хочет иметь с ней ничего общего". Он добавил, что всем жаль мужа Бонни Блу. Более того, ее поведение шокирует.