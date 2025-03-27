"Її потрібно посадити": ганебний вчинок скандальної Бонні Блу на матчі NBA обурив мережу
- Бонні Блу потрапила в скандал на матчі NBA після епатажної поведінки з репером Lil Mabu, яка викликала обурення з боку глядачів.
- Фанати висловили обурення, в мережі закликали до відповідальності за її поведінку.
- Бонні Блу відома своєю скандальною славою, зокрема заявою про інтимні стосунки з 1057 чоловіками за 24 години.
Бонні Блу продовжує епатувати та потрапляти у нові й нові скандали. Днями про неї активно заговорили після того, як вона відвідала матч NBA.
Минулого тижня британська порнозірка була у Флориді, де об'єдналася з американським репером Lil Mabu. Разом вони наплодили чимало суперечливого контенту, що активно обговорювали у мережі, пише 24 Канал з посиланням на The Daily Mail.
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На камери потрапив пікантний момент
Мабуть, найбільш дикий момент стався під час гри Rockets-Heat в Kaseya Center, коли модель – справжнє ім'я Тіа Біллінгер – потрапила в ефір національного телебачення, опустивши голову до промежини репера.
Бонні Блу нахилилась до паху репера / Скриншот з відео
Хоча, схоже, епатажний сексуалізований момент був створений винятково для уваги в мережі і насправді був імітацією, фанати все одно залишилися розлюченими – особливо з огляду на присутність маленьких дітей.
- У мережі X один з них написав: "Хто-небудь помітив маленькі ніжки позаду неї? Там сидять діти. Це сексуальний злочинець рівня", перед тим, як додати до посту тег ФБР.
- Інший додав: "Її потрібно закрити. Вона ганьбить британський народ".
Бонні Блу та Lil Mabu потрапили у скандал через поведінку на матчі: дивіться відео
В іншому дикому ролику, знятому під час баскетбольного вечора, Lil Mabu пропонує послуги Бонні Блу зірці "Рокетс" Амену Томпсону. У відео Томпсон ігнорує насмішки суперечливої пари.
Зауважимо, що Бонні Блу та Lil Mabu регулярно з'являлися в прямому ефірі в п'ятницю ввечері, оскільки вони сиділи безпосередньо біля телевізійної кабіни збоку від корту.
Підписники репера попереджали його
У вівторок модель і зірка OnlyFans поділилася серією додаткових фотографій зі своєї поїздки до Маямі, написавши: "Lil Mabu не такий вже й маленький".
Репер, який має 1,7 мільйона підписників в інстаграмі, опублікував власну галерею фотографій, включаючи кілька знімків пари в ліжку разом. На одному з них він тримає обручку від Cartier, вдаючи, що зробив пропозицію зірці відео для дорослих.
У коментарях, як і слід було очікувати, його попереджали про попередню поведінку Бонні Блу: "Lil Mabu, ти бачив, що вона робила в Мексиці минулого тижня".
Нагадаймо, що Бонні Блу стала шалено популярною після того, як на початку цього року заявила, що переспала з 1057 чоловіками за 24 години.
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На відео, знятому за межами цього брудного заходу, видно, як "добровольці" вишиковуються в черзі в лондонському особняку. Причому багато хто з них, в очікуванні своєї черги, роздягаються до трусів і шкарпеток.