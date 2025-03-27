"Її потрібно посадити": ганебний вчинок скандальної Бонні Блу на матчі NBA обурив мережу

Бонні Блу продовжує епатувати та потрапляти у нові й нові скандали. Днями про неї активно заговорили після того, як вона відвідала матч NBA.

Минулого тижня британська порнозірка була у Флориді, де об'єдналася з американським репером Lil Mabu. Разом вони наплодили чимало суперечливого контенту, що активно обговорювали у мережі, пише 24 Канал з посиланням на The Daily Mail.

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На камери потрапив пікантний момент

Мабуть, найбільш дикий момент стався під час гри Rockets-Heat в Kaseya Center, коли модель – справжнє ім'я Тіа Біллінгер – потрапила в ефір національного телебачення, опустивши голову до промежини репера.



Бонні Блу нахилилась до паху репера / Скриншот з відео

У мережі вважають, що вона імітувала оральний секс / Скриншот з відео

Хоча, схоже, епатажний сексуалізований момент був створений винятково для уваги в мережі і насправді був імітацією, фанати все одно залишилися розлюченими – особливо з огляду на присутність маленьких дітей.

У мережі X один з них написав: "Хто-небудь помітив маленькі ніжки позаду неї? Там сидять діти. Це сексуальний злочинець рівня", перед тим, як додати до посту тег ФБР.

Інший додав: "Її потрібно закрити. Вона ганьбить британський народ".

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В іншому дикому ролику, знятому під час баскетбольного вечора, Lil Mabu пропонує послуги Бонні Блу зірці "Рокетс" Амену Томпсону. У відео Томпсон ігнорує насмішки суперечливої пари.

Зауважимо, що Бонні Блу та Lil Mabu регулярно з'являлися в прямому ефірі в п'ятницю ввечері, оскільки вони сиділи безпосередньо біля телевізійної кабіни збоку від корту.

Підписники репера попереджали його

У вівторок модель і зірка OnlyFans поділилася серією додаткових фотографій зі своєї поїздки до Маямі, написавши: "Lil Mabu не такий вже й маленький".

Репер, який має 1,7 мільйона підписників в інстаграмі, опублікував власну галерею фотографій, включаючи кілька знімків пари в ліжку разом. На одному з них він тримає обручку від Cartier, вдаючи, що зробив пропозицію зірці відео для дорослих.

Репер буцімто зробив пропозицію Бонні Блу / Фото з інстаграму Lil Mabu

У коментарях, як і слід було очікувати, його попереджали про попередню поведінку Бонні Блу: "Lil Mabu, ти бачив, що вона робила в Мексиці минулого тижня".

Нагадаймо, що Бонні Блу стала шалено популярною після того, як на початку цього року заявила, що переспала з 1057 чоловіками за 24 години.

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На відео, знятому за межами цього брудного заходу, видно, як "добровольці" вишиковуються в черзі в лондонському особняку. Причому багато хто з них, в очікуванні своєї черги, роздягаються до трусів і шкарпеток.