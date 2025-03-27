На прошлой неделе британская порнозвезда была во Флориде, где объединилась с американским рэпером Lil Mabu. Вместе они наплодили немало противоречивого контента, что активно обсуждали в сети, пишет 24 Канал со ссылкой на The Daily Mail.

Смотрите также Жена таксиста прислала гневное сообщение модели, которую он подвозил: в чем причина

На камеры попал пикантный момент

Пожалуй, наиболее дикий момент произошел во время игры Rockets-Heat в Kaseya Center, когда модель – настоящее имя Тиа Биллингер – попала в эфир национального телевидения, опустив голову к промежности рэпера.



Бонни Блу наклонилась к паху рэпера / Скриншот с видео

В сети считают, что она имитировала оральный секс / Скриншот с видео

Хотя, похоже, эпатажный сексуализированный момент был создан исключительно для внимания в сети и на самом деле был имитацией, фанаты все равно остались разъяренными – особенно учитывая присутствие маленьких детей.

В сети X один из них написал: "Кто-нибудь заметил маленькие ножки позади нее? Там сидят дети. Это сексуальный преступник уровня", перед тем, как добавить к посту тег ФБР.

Другой добавил: "Ее нужно закрыть. Она позорит британский народ".

Бонни Блу и Lil Mabu попали в скандал из-за поведения на матче: смотрите видео

В другом диком ролике, снятом во время баскетбольного вечера, Lil Mabu предлагает услуги Бонни Блу звезде "Рокетс" Амену Томпсону. В видео Томпсон игнорирует насмешки спорной пары.

Заметим, что Бонни Блу и Lil Mabu регулярно появлялись в прямом эфире в пятницу вечером, поскольку они сидели непосредственно возле телевизионной кабины сбоку от корта.

Подписчики рэпера предупреждали его

Во вторник модель и звезда OnlyFans поделилась серией дополнительных фотографий со своей поездки в Майами, написав: "Lil Mabu не такой уж и маленький".

Рэпер, который имеет 1,7 миллиона подписчиков в инстаграме, опубликовал собственную галерею фотографий, включая несколько снимков пары в постели вместе. На одном из них он держит обручальное кольцо от Cartier, делая вид, что сделал предложение звезде видео для взрослых.

Рэпер якобы сделал предложение Бонни Блу / Фото из инстаграма Lil Mabu

В комментариях, как и следовало ожидать, его предупреждали о предыдущем поведении Бонни Блу: "Lil Mabu, ты видел, что она делала в Мексике на прошлой неделе".

Напомним, что Бонни Блу стала безумно популярной после того, как в начале этого года заявила, что переспала с 1057 мужчинами за 24 часа.

Стоит внимания Не только звезда "Гарри Поттера": горячие знаменитости, которые имеют страницы на OnlyFans

На видео, снятом за пределами этого грязного мероприятия, видно, как "добровольцы" выстраиваются в очереди в лондонском особняке. Причем многие из них, в ожидании своей очереди, раздеваются до трусов и носков.