Модель, яка переспала з сотнями незайманих, пропонує поїздку на Ібіцу: що просить натомість

25-річна Бонні Блу планує повернутися до Британії, щоб розпочати марафон зі створення контенту зі студентами та чоловіками. Тепер вона пропонує хлопцям відпустку на Ібіці.

Пікантна модель, яка пообіцяла розважити знуджених британських чоловіків і першокурсників у вересні цього року, пропонує безплатну поїздку на Ібіцу. Правда, не минулося без додаткових умов.

Варте уваги "Заздрю цій скелі": хорватська вболівальниця у крихітному бікіні розпалила мережу

Що хоче модель від хлопців

Британська модель Бонні Блу готується до вильоту на батьківщину у вересні цього року, щоб розпочати масштабний марафон зі створення контенту. Оскільки студенти починають своє життя у вищому навчальному закладі, Бонні планує зробити його незабутнім по-своєму.

Щобільше, 25-річна дівчина звернулася зі своєю пропозицією до хлопців, які починають смикатися у своїх моногамних шлюбах. Ефектна білявка планує провести в Блайті місяць і хоче зробити якомога більший фурор до свого приїзду.

Окрім реклами на білбордах, залізничних станціях і трамваях, вона пропонує поїздку на Ібіцу для двох щасливчиків. Уродженка Ноттінгемширу, яка зараз мешкає на австралійському Золотому узбережжі, каже, що хоче віддячити громаді, яка зробила її відомою.

Бонні показує, як вона відпочиває: дивіться відео

Тому зараз вона роздає два квитки на іспанський курорт, з усіма витратами на проживання та харчування протягом п'яти днів.

У своєму пості в інстаграмі вона написала: "Не секрет, що я заробила мільйони, переспавши з незайманими, хлопцями з коледжів і майбутніми студентами, тож я подумала, що настав час зробити щось натомість, що не передбачає мого стояння на колінах. Виграй відпочинок на Ібіці, п'ять ночей, все включено, я просто хочу, щоб тобі було весело".

Бонні відкрита для заявок від студентів (або їхніх батьків). Однак є один нюанс: Бонні не буде стрибати в літак, щоб відпочити на Ібіці.

До того ж щоб отримати право на участь у конкурсі, ви повинні вподобати та поділитися її постом, який рекламує її поїздку до Великої Британії.

Цікаво, що перша сторінка Бонні з дописом заблокована / Фото з другого акаунту в інстаграмі Бонні

Суперечлива пропозиція Бонні з'явилася одразу після того, як вона заявила, що чоловіки зраджують, бо жінки занадто багато стогнуть і не знають, як їх задовольнити.

Вона не приховує, чому чоловіки сплять з іншими, і знову поставила себе на лінію вогню багатьох незадоволених дружин своєю зухвалою вересневою пропозицією.

Дивіться також Грейс Чаріс грає у гольф у відвертому вбранні: її підписники не приховують захвату

Цього року Бонні не сиділа без діла відтоді, як полетіла до Канкуна, щоб переспати з якомога більшою кількістю американських студентів під час весняних канікул. Така вже ця епатажна Бонні.