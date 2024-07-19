Вона – одна з найбільших гольф-інфлюєнсерів у соціальних мережах, значною мірою завдяки провокаційним вбранням, які вона одягає, коли виходить на поля по всій території США. Грейс Чаріс регулярно змушує своїх 3,4 мільйона підписників в інстаграмі хвилюватися. І її порівнюють з Пейдж Спіранак – 31-річною богинею гольфу, яка може похвалитися 4 мільйонами шанувальників на цій платформі.

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Гаряча гольфістка Грейс Чаріс

Чаріс здійснила поїздку до Шотландії, де вона поринула в атмосферу фінального мейджора сезону. І хоча по цей бік Атлантики поки що не зовсім класичне літо з погляду погоди, 21-річна дівчина не розчарувала своїх шанувальників гарячими фотографіями з відпочинку в Південному Ейрширі.

Чаріс показала шанувальникам, як вона проводила час, спостерігаючи за розгортанням подій, спілкуючись з маршалами на трасі, підкріплюючись у барі і навіть куштуючи рибу з чипсами. Але разом з цим поглядом на життя гольфістки, яка мандрує світом, вона також пригостила шанувальників фотографією своїх босих ніг та фотографією у задумливій позі.

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Саме останнє фото привернуло увагу її фанатів, оскільки на ньому Чаріс зображена в синьому топі на блискавці, а також у відвертому кроп-топі, на якому, схоже, немає шнурків, що мали б тримати все це разом. Однак, погляд, з яким вона дивилася на своїх підписників, викликав певне занепокоєння.

Один шанувальник сказав: "Хтось, мабуть, вкрав шнурки з твого топа".

Другий написав: "Тут навіть немає ґудзиків для отворів для ґудзиків".

На що Чаріс відповіла: "Я навіть не помітила", – зі смайликом сміху крізь сльози, припускаючи, що насправді вона не стала жертвою злодія, який щипає шнурки, але що це було свідоме стильове рішення.

Чаріс знялась у відвертому топі / Фото з інстаграму Чаріс

Третій підписник відреагував, сказавши: "Грейс, з'їж трохи риби з картоплею, а потім відвідай дегустаційний зал віскі "Лох-Ломонд". Це що, рай?"

А четвертий шанувальник, який явно має дуже специфічні смаки, додав: "Будь ласка, пофарбуйте ці пальці ніг у білий колір м'яча для гольфу. Вони б виглядали приголомшливо".

Чаріс не вперше вражає шанувальників своїми досить відвертими публікаціями. Раніше в ексклюзивному інтерв'ю Daily Star вона розповіла, що ніколи не була найпопулярнішою дівчинкою в школі, але зараз вона може похвалитися неймовірною кількістю підписників у соціальних мережах.

Вона сказала: "Хоча зараз я маю хороший багаж знань і ділове мислення, це не означає, що я стала "популярною". Я б сказала, що коли я набрала свій перший мільйон переглядів на TikTok, я знала, що це буде щось особливе".

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Окрім популярності в інстаграмі, вона має близько 60 мільйонів вподобань у тіктоці. А ще у білявої красуні є канал на ютубі з 1,3 мільйона підписниками.