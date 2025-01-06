Дивіться, але не повторюйте: гуру боротьби зі старінням шокував своєю щоденною рутиною

Браян Джонсон, 47-річний технічний мільйонер, який вклав мільйони у свої пошуки безсмертя, розкрив суворий щоденний режим довголіття. Ним він ділиться зі своїм 19-річним сином Талмейджем.

Пара, яку хвалили за те, що вони виглядають "як брати", шокувала світ у 2023 році. Тоді вони оголосили, що пройшли "перший у світі обмін плазмою між кількома поколіннями" разом із батьком Джонсона, якому зараз 71 рік, щоб спробувати залишатися вічно молодими, пише 24 Канал з посиланням на The New York Post.

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У чому секрет успіху Браяна Джонсона

Важливо! Не намагайтесь сліпо наслідувати розпорядку Браяна Джонсона. Це може вкрай негативно вплинути на ваше здоров'я та самопочуття.

Після виходу свого нового документального фільму на Netflix "Не вмирай: Людина, яка хоче жити вічно", Джонсон у четвер завітав до X, щоб пояснити, як "побудувати сімейну культуру здоров'я та працьовитості".

Джонсон і Талмейдж прокидаються о 5 ранку, опівдні з'їдають свій "останній прийом їжі за день" – поєднання овочів, горіхів, насіння і ягід – і о 20:30 лягають спати.

Коли я лягаю спати о 20:30, первинне травлення завершується, і мій пульс у стані спокою становить близько 47 – 49 ударів на хвилину, – нещодавно розповів Джонсон на своєму сайті. – Якщо я поїм пізніше вдень, мій пульс у стані спокою буде 55 – 58 ударів на хвилину, тому що моє тіло все ще перетравлює їжу, і це погіршить якість мого сну на ~30%.

Коли він вмощується у ліжко, він майже не крутиться, оскільки Джонсон насолоджується глибоким і швидким сном. Він каже, що йому вдалося досягти "ідеального сну" частково завдяки вечірньому ритуалу засинання та відмові від нічної активності. Він також не вживає кофеїн та алкоголь.

Браян Джонсон показав, як тренується з сином: дивіться відео

Не дивно, що батько і син заправляються стеком Blueprint від Джонсона, його комплексною програмою добавок, яка доступна на Amazon. Важкий протокол Джонсона включає метформін для регулювання рівня глюкози в крові та проферрин для вироблення заліза та еритроцитів.

Він дотримується веганської дієти, за винятком пептидів колагену. Зазвичай він споживає 2250 калорій на день, 130 грамів білка, 206 вуглеводів і 101 грам жирів.

Сніданок – це протеїнова суміш з какао, оливковою олією першого віджиму та молоком з горіхом макадамії, а обід о 9 ранку – супервегетаріанська тарілка.

Дует витривалості проводить щоденне 60-хвилинне тренування, яке поєднує в собі силові, кардіо, гнучкість та баланс. Відтискання, підтягування, присідання, скручування на біцепс та 10 хвилин високоінтенсивного інтервального тренування (HIIT) – ось лише деякі з вправ, що входять до програми. І, нарешті, пара займається "сфокусованою роботою".

Відповідаючи на запитання документального фільму про свої стосунки з Талмейджем, Джонсон сказав: "Талмейдж бачить у мені своє майбутнє, а я бачу в Талмейджі своє минуле".

Я думаю, що ми обидва просто розмовляємо самі з собою, коли ведемо наші розмови,

– додав він.

Зауважимо, що інтерв'юєр пожартував, що думав, "ви скажете, що вважаєте Талмейджа своїм майбутнім". Джонсон зауважив, що багато в чому це – правда!

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