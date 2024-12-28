Але люди не завжди знають, з чого почати, або звертають увагу не на те. Ось чому 24 Канал із посиланням на GQ рекомендує перед початком нового року провести серію фітнес-тестів.

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Ці тести вам варто пройти вже зараз – щоб знати, що в собі покращити у 2025

Вони допоможуть визначити, над чим нам потрібно працювати найбільше – силою в певних зонах, рухливістю, кардіо, витривалістю тощо. Отже, що це за тести?

Тести для мобільності.

Мобільність і гнучкість – сфери, якими часто нехтують у світі фітнесу. Проте вони відіграють важливу роль у наших спортивних досягненнях і повсякденних рухах. Виміряти їх дуже просто – за допомогою присідань . Стоячи, ми згинаємо стегна й опускаємо пальці ніг, тримаючись руками, але не згинаючи коліна. Потім опускаємо стегна в присідання так низько, як тільки можемо, залишаючи коліна поза ліктями й тримаючи груди високо.

. Стоячи, ми згинаємо стегна й опускаємо пальці ніг, тримаючись руками, але не згинаючи коліна. Потім опускаємо стегна в присідання так низько, як тільки можемо, залишаючи коліна поза ліктями й тримаючи груди високо. Якщо нам буде комфортно, ми піднімемо обидві руки над стегнами. Якщо у нас немає хорошої мобільності, ми, ймовірно, не зможемо виконати всю послідовність або вона буде занадто складною. Тоді стане очевидним, що нам потрібно зосередитися на цьому, виконуючи різні розтяжки щодня, займаючись йогою або пілатесом, а також правильно розминаючись і розтягуючись.

Тести допоможуть визначити, над чим вам потрібно працювати найбільше / Фото fxquadro@freepik

Тести для вимірювання сили.

У верхній частині тіла. Тут застосуємо віджимання, причім навіть не на підлозі, а стоячи – виконуючи той самий рух, але з опорою руками на стіну. Коли наше обличчя притиснуте до стіни, ми встаємо та утримуємо цю позицію стільки, скільки зможемо. Якщо ми можемо зробити це лише 15 секунд або менше, то повинні працювати над силою всієї верхньої частини тіла. Доведеться тренуватися в спортзалі з обтяженнями.

Тут застосуємо віджимання, причім навіть не на підлозі, а стоячи – виконуючи той самий рух, але з опорою руками на стіну. Коли наше обличчя притиснуте до стіни, ми встаємо та утримуємо цю позицію стільки, скільки зможемо. Якщо ми можемо зробити це лише 15 секунд або менше, то повинні працювати над силою всієї верхньої частини тіла. Доведеться тренуватися в спортзалі з обтяженнями. Корпус. Це про м'язи живота, косі м'язи та нижню частину спини. Найпоширенішою вправою тут є планка, вона ж дозволить нам перевірити нашу рівновагу та стабільність. Стаємо в положення низької планки, тобто підтримуючи передпліччя, і намагаємось утриматись в цьому положенні понад 30 секунд. Якщо не можемо цього зробити або не можемо навіть стати в цю позицію, настав час почати працювати над нашим кором настільки, наскільки ми можемо. Щонайменше двічі на тиждень.

Це про м'язи живота, косі м'язи та нижню частину спини. Найпоширенішою вправою тут є планка, вона ж дозволить нам перевірити нашу рівновагу та стабільність. Стаємо в положення низької планки, тобто підтримуючи передпліччя, і намагаємось утриматись в цьому положенні понад 30 секунд. Якщо не можемо цього зробити або не можемо навіть стати в цю позицію, настав час почати працювати над нашим кором настільки, наскільки ми можемо. Щонайменше двічі на тиждень. Нижня частина тіла. Присідання тут є базою, причім краще на ящику або лавці. Сядемо на неї й піднімемо одну ногу. Іншою ногою зробимо сильний крок і потужно піднімемося навстоячки. Повертатися у вихідну позицію потрібно буде повільно і контрольовано. Робимо це 5 разів на кожну ногу. Якщо ми хочемо перевірити силу наших литок, стаємо перед стіною, піднімаємо одну ногу, а іншою піднімаємо п'яту, залишаючись тільки на носках. Якщо нам менше за 40 років і ми можемо зробити це принаймні 25 разів, тут все гаразд.

Тести для серцево-судинної системи.

Один зі способів виміряти її – це VO2 max , тобто кількість кисню, яку наш організм може поглинути за певний час.

, тобто кількість кисню, яку наш організм може поглинути за певний час. Щоб це виміряти, потрібно пройти 1,5 кілометра з максимальною швидкістю, а потім записати свій пульс і час, який ми витратили на це.

Отже, знаючи всі ці дані, ми матимемо відправну точку, з якої почнемо покращувати свій рівень фізичної підготовки. Щоб у 2025 році мати змогу побудувати найкращу версію себе.