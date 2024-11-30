Його зробила каліфорнійська компанія Roughchild Moto, і це справжній концентрат стилю. 24 Канал із посиланням на GQ розповідає докладніше.

Дивіться також Таким ви його ще не бачили: Сергій Кислиця став обличчям рекламної кампанії українського бренду

Як у Бреда Пітта виникла пристрасть до мотоциклів

Актор завжди був великим шанувальником двоколісного транспорту і часто був гостем Валентино Россі на Гран-прі. Мотопристрасть також призвела до того, що він став продюсером Hitting the Apex, документального фільму про MotoGP.

Я хотів би бути схожим на нього. Цей хлопець – справжній фокусник. Він може загіпнозувати мене,

– навіть сказав Пітт про гонщика

Протягом багатьох років Бред Пітт володів кількома Harley-Davidson, але цей новий BMW – особливий випадок. Його побудувала Roughchild Moto, одна з найвідоміших американських компаній, що працює тільки зі старими BMW. Серед її клієнтів є й інші всесвітньо відомі актори, як-от Раян Рейнольдс.

Однією з відмінних рис Roughchild Moto є маніакальна увага до деталей і естетичний мінімалізм. Мотоцикл Бреда Пітта створений на базі R80 1985 року – від якого, утім, залишилося мало оригінальних деталей.

Новий мотоцикл BMW Бреда Пітта – цілковито особливий випадок / Фото roughchild

Скільки коштує мотоцикл BMW Бреда Пітта і з чого він

Двигун замінили на інший однолітровий від R100RS, після чого його відновили по частинах до 73 кінських сил, порівняно з оригінальними 50 у R80. Телескопічну вилку замінили на перевернуту від компанії Öhlins, яку вважають найкращим виробником у цій галузі.

Задній моноамортизатор також від цієї шведської компанії, а от гальма використовують систему Brembo, запозичену з гоночних. Задню раму зменшено до мінімуму, щоб лише підтримувати одномісне сидіння (обтягнуте штучною шкірою Alcantara джинсового синього кольору).

Додаткові фари, встановлені на захисних кожухах двигуна, є ще однією деталлю, про яку просив актор. Сам R80 був спершу пофарбований у класичний чорний, але у версії Бреда Пітта бак пофарбували у світлий відтінок, що додає ефекту зістареності.

Скільки коштує такий мотоцикл? Офіційного оголошення ще не було, але чутками земля повна – пишуть, що це близько 20 000 євро.