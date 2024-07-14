Британка пообіцяла звозити хлопця у Квартал червоних ліхтарів, якщо Англія виграє на Євро

Модель, яка програла свою машину у ставці на Тоттенгем Готспур, кинула собі новий божевільний виклик. Вона розповіла, що заплатить за поїздку свого хлопця в Квартал червоних ліхтарів, якщо Англія виграє Євро.

26-річна Брітт з Ланкаширу має послужний список футбольних невдач. Особливої уваги заслуговує випадок, коли вона втратила свій улюблений Subuaru WRX, неправильно передбачивши позицію Тоттенгем Готспур в турнірній таблиці Прем'єр-ліги.

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Дівчина "заспонсорує" своєму хлопцеві поїздку в Амстердам

Від фанатки Тоттенгем Готспур з самого народження до стосунків з хлопцем, який не мав жодного уявлення про футбол, Брітт дійсно витягнула коротку соломинку.

Якщо Англія переможе на Євро, Брітт не лише виграє своє парі і поверне собі машину. Вона ще й відвезе Леона до Амстердаму в Нідерландах, щоб він зміг розважитися у Кварталі червоних ліхтарів.

В ексклюзивній розмові з Daily Star Брітт зухвало розповіла: "Я сказала своєму хлопцеві, що ми поїдемо святкувати в Амстердам і відвідаємо Квартал червоних ліхтарів, щоб він міг насолодитися поїздкою всього свого життя".



Брітт зі своїм хлопцем вболівають за Англію / Фото з архіву Брітт

Він не вболіває за футбол, але подбав про те, щоб у мене були найкращі матчі Євро, тож буде справедливо, якщо я віддячу йому за це,

– каже вона.

За словами нашої героїні, на знак подяки вона пригостить свого коханого всім, чим він захоче, у Кварталі червоних ліхтарів. Він добре ставився до неї під час футбольного сезону та Євро, ходив зі нею на матчі, піклувався про неї та дбав про те, щоб у неї було все, що вона хотіла.

Він купив мені квитки на гру, і я також отримала футболку Річарлісона – так що я вже була йому дуже зобов'язана. Я просто подумала, що це те, що він запам'ятає і що йому сподобається. А я зможу поїхати відпочити на кілька днів перед початком сезону, тож це буде корисно для нас обох,

– каже вона.

Брітт вперше взяла Леона у Квартал червоних ліхтарів у січні цього року і сказала, що заплатила за секс-працівницю для нього. Вона поділилася в тікток, що хотіла зробити це на знак подяки за те, що він купив їй лоша.

Команда Гарета Саутгейта запечатала своє місце у фіналі драматичною перемогою 2:1 над командою Нідерландів у півфіналі в середу і тепер грає з Іспанією у фіналі Євро-2024 у неділю 14 липня.



Брітт – затята футбольна вболівальниця / Фото з особистого архіву Брітт

Попри те, що вболівальники називають гру збірної Англії "нудною", а команда ледь-ледь пробилася до фіналу після серії пенальті проти Швейцарії, Брітт почувається впевнено.

І вона, звичайно, сподівається, що Кейн і Ко теж почуваються впевнено, оскільки вона покладається на них, щоб повернути свою машину, щоб відвезти Леона до Амстердама.

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Звернімо увагу, що ви, мабуть, уже знаєте, чим завершився поєдинок. І вже знаєте, чи змогла Брітт повернути свою автівку, щоб втілити у життя маленьку мрію свого коханого.