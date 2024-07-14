26-летняя Бритт из Ланкашира имеет послужной список футбольных неудач. Особого внимания заслуживает случай, когда она потеряла свой любимый Subuaru WRX, неправильно предсказав позицию Тоттенхэм Хотспур в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Девушка "заспонсирует" своему парню поездку в Амстердам

От фанатки Тоттенхэм Хотспур с самого рождения до отношений с парнем, который не имел никакого представления о футболе, Бритт действительно вытащила короткую соломинку.

Если Англия победит на Евро, Бритт не только выиграет свое пари и вернет себе машину. Она еще и отвезет Леона в Амстердам в Нидерландах, чтобы он смог развлечься в Квартале красных фонарей.

В эксклюзивном разговоре с Daily Star Бритт дерзко рассказала: "Я сказала своему парню, что мы поедем праздновать в Амстердам и посетим Квартал красных фонарей, чтобы он мог насладиться поездкой всей своей жизни".



Бритт со своим парнем болеют за Англию / Фото из архива Бритт

Он не болеет за футбол, но позаботился о том, чтобы у меня были лучшие матчи Евро, поэтому будет справедливо, если я отблагодарю его за это,

– говорит она.

По словам нашей героини, в знак благодарности она угостит своего любимого всем, чем он захочет, в Квартале красных фонарей. Он хорошо относился к ней во время футбольного сезона и Евро, ходил с ней на матчи, заботился о ней и заботился о том, чтобы у нее было все, что она хотела.

Он купил мне билеты на игру, и я также получила футболку Ричарлисона – так что я уже была ему очень обязана. Я просто подумала, что это то, что он запомнит и что ему понравится. А я смогу поехать отдохнуть на несколько дней перед началом сезона, так что это будет полезно для нас обоих,

– говорит она.

Бритт впервые взяла Леона в район Красных фонарей в январе этого года и сказала, что заплатила за секс-работницу для него. Она поделилась в тиктоке, что хотела сделать это в знак благодарности за то, что он купил ей жеребенка.

Команда Гарета Саутгейта запечатала свое место в финале драматической победой 2:1 над командой Нидерландов в полуфинале в среду и теперь играет с Испанией в финале Евро-2024 в воскресенье 14 июля.



Бритт – ярая футбольная болельщица / Фото из личного архива Бритт

Несмотря на то, что болельщики называют игру сборной Англии "скучной", а команда едва-едва пробилась в финал после серии пенальти против Швейцарии, Бритт чувствует себя уверенно.

И она, конечно, надеется, что Кейн и Ко тоже чувствуют себя уверенно, поскольку она полагается на них, чтобы вернуть свою машину, чтобы отвезти Леона в Амстердам.

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Обратим внимание, что вы, видимо, уже знаете, чем завершился поединок. И уже знаете, смогла ли Бритт вернуть свою машину, чтобы воплотить в жизнь маленькую мечту своего любимого.