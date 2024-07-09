Bugatti та Jacob & Co випустили розкішний годинник із двигуном V16 за 14 мільйонів гривень

Bugatti надихнули Jacob & Co на створення годинника зі справжнім двигуном за 14 мільйонів гривень. Модель Bugatti Tourbillon випустили лімітованою серією, і вона справді має привабливість, гідну розкішної іграшки.

Загалом, екстравагантні годинники – левова частка продукції Jacob & Co. Цей годинниковий бренд популярний серед знаменитостей, які шукають особливий аксесуар.

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Bugatti Tourbillon: супергодинник, натхненний суперкаром

І от виробник годинників розпочав нове партнерство з Bugatti – виробником високопродуктивних автомобілів. Так і з'явилася модель Bugatti Tourbillon, випущена серією в 150 одиниць. Ціна годинника вражає не менше, ніж його вигляд та начинка – майже 14 мільйонів гривень.

Співпраця двох розкішних брендів розпочалося ще у 2022 році, робота тривала 18 місяців, як розповіли у Jacob&Co. Результатом творчого процесу став годинник з трьома циферблатами, що нагадують приладову панель автомобіля.

Bugatti Tourbillon вражає і виглядом, і начинкою: дивіться відео Jacob & Co

Годинник складається з 557 компонентів. Він має чорний титановий корпус і сапфіровий блок двигуна з титановими поршнями – репліку 16-клапанного двигуна V16 гібридного спортивного автомобіля Bugatti Tourbillon, який є представником нового покоління суперкарів бренду. Їх теж, до слова, випустили малим накладом – лише 50 одиниць.

Я живу для того, щоб виводити годинникову справу на новий рівень, придумуючи такі дизайни й ускладнення, про які ніхто навіть не мріяв. Bugatti – це про те ж саме. Вони виводять все за рамки того, що всі вважають межею. Bugatti Tourbillon – наш найпередовіший годинник, велике досягнення великого партнерства,

– сказав засновник Jacob & Co Джейкоб Арабо.

Годинник Bugatti Tourbillon "переосмислює досягнення, складність і вигляд останнього гіперспортивного автомобіля Bugatti", кажуть у компанії. Родзинкою годинника є фізична демонстрація роботи двигуна V16 протягом 20 секунд. Такого не може наразі робити ніхто.