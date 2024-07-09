В целом, экстравагантные часы – львиная доля продукции Jacob & Co. Этот часовой бренд популярен среди знаменитостей, которые ищут особый аксессуар.

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Bugatti Tourbillon: суперчасы, вдохновленные суперкаром

И вот производитель часов начал новое партнерство с Bugatti – производителем высокопродуктивных автомобилей. Так и появилась модель Bugatti Tourbillon, выпущенная серией в 150 единиц. Цена часов впечатляет не менее, чем их вид и начинка – почти 14 миллионов гривен.

Сотрудничество двух роскошных брендов началось еще в 2022 году, работа длилась 18 месяцев, как рассказали в Jacob&Co. Результатом творческого процесса стали часы с тремя циферблатами, напоминающие приборную панель автомобиля.

Bugatti Tourbillon впечатляет и видом, и начинкой: смотрите видео Jacob&Co

Часы состоят из 557 компонентов. Они имеют черный титановый корпус и сапфировый блок двигателя с титановыми поршнями – реплику 16-клапанного двигателя V16 гибридного спортивного автомобиля Bugatti Tourbillon, который является представителем нового поколения суперкаров бренда. Их тоже, к слову, выпустили малым тиражом – всего 50 единиц.

Я живу для того, чтобы выводить часовое дело на новый уровень, придумывая такие дизайны и усложнения, о которых никто даже не мечтал. Bugatti – это о том же самом. Они выводят все за рамки того, что все считается пределом. Bugatti Tourbillon – наши самые передовые часы, большое достижение большого партнерства,

– сказал основатель Jacob & Co Джейкоб Арабо.

Часы Bugatti Tourbillon "переосмысливает достижения, сложность и вид последнего гиперспортивного автомобиля Bugatti", говорят в компании. Изюминкой часов является физическая демонстрация работы двигателя V16 в течение 20 секунд. Такого не может пока делать никто.