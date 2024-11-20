Як носити костюм у холодну пору року, щоб бути в теплі та зберегти стиль: 4 ідеї для чоловіків
20 листопада 2024, 22:22Читать новость на русском
Коли температура падає, доводиться докладати більше винахідливості, щоб підбирати відповідний одяг. І ще складнішим стає завдання, якщо ви хочете відчувати себе комфортно, не втрачаючи свого стилю.
Тож із яким одягом найкраще комбінувати костюм, коли осінь вже переходить у зиму і 2024 рік наближається до кінця? 24 Канал із посиланням на GQ дає кілька порад щодо того, як носити костюм у холодну пору року.
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Добірка порад, які допоможуть з вибором одягу в холодну пору
- Пальто – ваш союзник. Звісно, в осінньо-зимовий період верхній одяг ідеально підходить для підтримки температури тіла. А вибір правильних речей додасть стилю. Тому витягуйте пальто з гардероба! Найкращим варіантом буде бежевий тренч, він ідеально підійде до будь-якого вбрання завдяки своїй елегантності та класичному силуету, незалежно від кольору костюма.
- Не бійтеся багатошаровості. Це базовий прийом у холодну пору, про який повинен знати кожен чоловік. Багатошаровість допомагає зробити ваш осінній образ більш стильним, водночас захищаючи від холоду. Отже, до костюма радимо джемпер або будь-який інший в'язаний виріб – сорочка-поло з довгими рукавами, жилетка, водолазка або кардиган.
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- Використовуйте аксесуари. У холодну пору першими страждають кінцівки. Щоб підтримувати температуру в елегантному костюмі, скористайтеся аксесуарами. Шарфи, шкарпетки, шкіряні рукавички та в'язані шапки – ось ваші сезонні фаворити, тож не соромтеся додавати їх до своїх осінніх та зимових образів. Шарф навколо шиї не тільки може стати альтернативою краватці, а й допоможе вам зігрітися.
- Осінні та зимові кольори. Безсумнівно, найпопулярнішими є відтінки землі. Від бежевого до оливково-зеленого, від коричневого до верблюжого – вони ідеально передають затишний дух сезону. Звичайно, нейтральні кольори також чудово працюють, а якщо ви хочете бути в тренді, то не забувайте, що колір 2024 року – бордовий.