І тут нема мови про бренди чи витрати, а про те, щоб знати, як носити все і як видобути максимальну віддачу від кожної речі. Докладно розповідає про це 24 Канал із посиланням на GQ.

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Золотий перетин у формуванні стилю та використанні одягу: як це працює

Ідея в тому, що ви думаєте про створення вбрання так, ніби будуєте споруду, де важливий не тільки стиль, але й пропорції, фундамент, і щоб все працювало злагоджено й ефективно. Все це якраз і походить від знаменитого золотого перетину.

Його застосовують у мистецтві, фотографії, архітектурі, дизайні та багатьох інших сферах, щоб визначати, чи є щось досконалим, збалансованим і гармонійним. А "правило трьох" особливо гарне тим, що його легко дотримуватися і можна застосувати для всіх видів одягу та стилю.

Ось це правило: верхня частина вашого вбрання (сорочка або футболка, наприклад) повинна представляти третину всього вашого образу, а нижня частина – дві третини (штани або брюки). Головна перевага в тому, що ви виглядатимете високим і витягнутим, але без перебільшення, без надто короткого тулуба і без надто подовжених ніг.

Правило трьох може стати найпростішим інструментом для створення вашого стилю / Фото prostooleh@freepik

Щоб це працювало добре, штани не можуть бути занадто низькими або занадто високими, вони повинні сидіти на природній талії вашого тіла (можливо, трохи вище або нижче, для комфорту, але не надто сильно). Ви можете носити різні фасони, головне, щоб ви подбали про лінію талії.

Треба бути особливо уважним до пропорцій речей, які ви одягаєте зверху: піджак має сидіти точно по фігурі, футболка не має змушувати вас виглядати так, ніби ви зменшилися за ніч тощо. Речі можуть бути тісними, приталеними або вільного крою, але важливо зробити так, щоб верх займав лише третину вигляду.

Ще один нюанс правила трьох – ви не повинні використовувати більш як три кольори у своєму вбранні, щоб воно не мало перевантажений або непослідовний вигляд.