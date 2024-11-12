Що вдягати чоловікові восени 2024: ось 13 речей, які мають бути у вашому гардеробі

12 листопада 2024, 14:28
Читать новость на русском
Автор: Едуард Хомченко

Можливо, восени ми відчуваємо себе трохи пригніченими, адже літній вітамін D прощається з нами. Але є щось особливе і в осінній свіжості, що лоскоче наше відчуття стилю. Справді, осінь – найпохмуріша пора року і, мабуть, найскладніша для стилізації.

Щонайменше тому, що виникає спокуса одразу перевдягнутися з шортів у зимове пальто. Але секрет осіннього вбрання простий, пише 24 Канал із посиланням на GQ, і, знаючи його, гратися з осіннім стилем буде не тільки легко, а й приємно.

Дивіться також Як обрати та як носити чоловічий шарф: чіткі практичні поради

Що вам потрібно з одягу на осінь 2024 року

А секрет у тому, щоб мати в гардеробі 13 ключових елементів, які допоможуть вам перейти від літа до осені. Ще й поєднуючи обов'язкові сезонні речі з нестандартними трендовими.

  • В'язані сорочки поло. Обов'язкова річ для осені, що переповнена модною привабливістю епохи 60-х і водночас дуже природно вписується у щоденний сезонний гардероб.
  • Черевики челсі. Вперше їх взули вікторіанці, потім підхопили The Beatles і майже всі любителі ретро.
  • Біла футболка. Багаторічна річ першої потреби.


Осінь – найпохмуріша пора року і, мабуть, найскладніша для стилізації / Фото freepik

  • Вельветові штани. Вперше з 70-х років повертаються в моду. Тільки варто обрати ширший крій, щоб підкреслити їхню новоявлену сучасну привабливість.
  • Тренч. Це основний осінній елемент гардероба. Міцні, водонепроникні та універсальні, а ще й мають чудовий вигляд практично з усім.
  • Срібні прикраси. Компенсуйте темно-сині та насичені відтінки осіннього одягу відтінком холодного срібла.
  • Повсякденне шкіряне взуття. Мовиться про елегантні шкіряні туфлі, які так само комфортно пасуватимуть до джинсів з вільним кроєм, як і ваші улюблені кросівки.
  • Кардиган. Осінь – це багатошаровість, отже, вам знадобиться кардиган. Це ідеальна міжсезонна річ.


Але ці елементи одягу допоможуть вам легко перейти від літа до осені / Фото freepik

  • Шкіряна куртка. У 2024 році вже не потрібно бути підлітком або переживати кризу середнього віку, щоб носити гарну шкіряну куртку. У цьому сезоні вам знадобиться легка чорна шкіра з чітким силуетом.
  • Дощовик. Ніколи він не є більш необхідним, ніж восени.
  • Оксфордські сорочки. Вони відрізняються плетінням у вигляді кошичка і більш повсякденним комірцем на ґудзиках. Більш теплоізоляційні, ніж льон, але не надто задушливі, оксфорди створили якраз із думкою про міжсезоння.
  • Шапка-біні. У всіх нас бувають погані дні з волоссям, особливо коли дощів і вітрів більше, ніж зазвичай. Найкраще накрити його однією з цих шапок товстої в'язки.
  • Товсті шкарпетки. Якщо ви прийняли необхідність черевиків челсі або повсякденних шкіряних черевиків, шкарпетки для тренувань просто не підійдуть.