Что надевать мужчине осенью 2024: вот 13 вещей, которые должны быть в вашем гардеробе

12 ноября 2024, 14:28
Читати новину українською
Автор: Эдуард Хомченко

Возможно, осенью мы чувствуем себя немного подавленными, ведь летний витамин D прощается с нами. Но есть что-то особенное и в осенней свежести, что щекочет наше чувство стиля. Действительно, осень – самое мрачное время года и, пожалуй, самое сложное для стилизации.

По меньшей мере потому, что возникает соблазн сразу переодеться из шорт в зимнее пальто. Но секрет осеннего наряда простой, пишет 24 Канал со ссылкой на GQ, и, зная его, играть с осенним стилем будет не только легко, но и приятно.

Смотрите также Как выбрать и как носить мужской шарф: четкие практические советы

Что вам нужно из одежды на осень 2024 года

А секрет в том, чтобы иметь в гардеробе 13 ключевых элементов, которые помогут вам перейти от лета к осени. Еще и сочетая обязательные сезонные вещи с нестандартными трендовыми.

  • Вязаные рубашки поло. Обязательная вещь для осени, что переполнена модной привлекательностью эпохи 60-х и одновременно очень естественно вписывается в ежедневный сезонный гардероб.
  • Ботинки челси. Впервые их обули викторианцы, потом подхватили The Beatles и почти все любители ретро.
  • Белая футболка. Многолетняя вещь первой необходимости.

Осень – самое мрачное время года и, пожалуй, самая сложное для стилизации / Фото freepik

  • Вельветовые брюки. Впервые с 70-х годов возвращаются в моду. Только стоит выбрать широкий крой, чтобы подчеркнуть их новоявленную современную привлекательность.
  • Тренч. Это основной осенний элемент гардероба. Прочные, водонепроницаемые и универсальные, а еще и прекрасно смотрятся практически со всем.
  • Серебряные украшения. Компенсируйте темно-синие и насыщенные оттенки осенней одежды оттенком холодного серебра.
  • Повседневная кожаная обувь. Речь идет об элегантных кожаных туфлях, которые так же комфортно подойдут к джинсам со свободным кроем, как и ваши любимые кроссовки.
  • Кардиган. Осень – это многослойность, следовательно, вам понадобится кардиган. Это идеальная межсезонная вещь.

Но эти элементы одежды помогут вам легко перейти от лета к осени / Фото freepik

  • Кожаная куртка. В 2024 году уже не нужно быть подростком или переживать кризис среднего возраста, чтобы носить хорошую кожаную куртку. В этом сезоне вам понадобится легкая черная кожа с четким силуэтом.
  • Дождевик. Никогда он не является более необходимым, чем осенью.
  • Оксфордские рубашки. Они отличаются плетением в виде корзиночки и более повседневным воротничком на пуговицах. Более теплоизоляционные, чем лен, но не слишком душные, оксфорды создали как раз с мыслью о межсезонье.
  • Шапка-бини. У всех нас бывают плохие дни с волосами, особенно когда дождей и ветров больше, чем обычно. Лучше всего накрыть их одной из этих шапок толстой вязки.
  • Толстые носки. Если вы приняли необходимость ботинок челси или повседневных кожаных ботинок, носки для тренировок просто не подойдут.