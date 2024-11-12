Что надевать мужчине осенью 2024: вот 13 вещей, которые должны быть в вашем гардеробе
Возможно, осенью мы чувствуем себя немного подавленными, ведь летний витамин D прощается с нами. Но есть что-то особенное и в осенней свежести, что щекочет наше чувство стиля. Действительно, осень – самое мрачное время года и, пожалуй, самое сложное для стилизации.
По меньшей мере потому, что возникает соблазн сразу переодеться из шорт в зимнее пальто. Но секрет осеннего наряда простой, пишет 24 Канал со ссылкой на GQ, и, зная его, играть с осенним стилем будет не только легко, но и приятно.
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Что вам нужно из одежды на осень 2024 года
А секрет в том, чтобы иметь в гардеробе 13 ключевых элементов, которые помогут вам перейти от лета к осени. Еще и сочетая обязательные сезонные вещи с нестандартными трендовыми.
- Вязаные рубашки поло. Обязательная вещь для осени, что переполнена модной привлекательностью эпохи 60-х и одновременно очень естественно вписывается в ежедневный сезонный гардероб.
- Ботинки челси. Впервые их обули викторианцы, потом подхватили The Beatles и почти все любители ретро.
- Белая футболка. Многолетняя вещь первой необходимости.
- Вельветовые брюки. Впервые с 70-х годов возвращаются в моду. Только стоит выбрать широкий крой, чтобы подчеркнуть их новоявленную современную привлекательность.
- Тренч. Это основной осенний элемент гардероба. Прочные, водонепроницаемые и универсальные, а еще и прекрасно смотрятся практически со всем.
- Серебряные украшения. Компенсируйте темно-синие и насыщенные оттенки осенней одежды оттенком холодного серебра.
- Повседневная кожаная обувь. Речь идет об элегантных кожаных туфлях, которые так же комфортно подойдут к джинсам со свободным кроем, как и ваши любимые кроссовки.
- Кардиган. Осень – это многослойность, следовательно, вам понадобится кардиган. Это идеальная межсезонная вещь.
- Кожаная куртка. В 2024 году уже не нужно быть подростком или переживать кризис среднего возраста, чтобы носить хорошую кожаную куртку. В этом сезоне вам понадобится легкая черная кожа с четким силуэтом.
- Дождевик. Никогда он не является более необходимым, чем осенью.
- Оксфордские рубашки. Они отличаются плетением в виде корзиночки и более повседневным воротничком на пуговицах. Более теплоизоляционные, чем лен, но не слишком душные, оксфорды создали как раз с мыслью о межсезонье.
- Шапка-бини. У всех нас бывают плохие дни с волосами, особенно когда дождей и ветров больше, чем обычно. Лучше всего накрыть их одной из этих шапок толстой вязки.
- Толстые носки. Если вы приняли необходимость ботинок челси или повседневных кожаных ботинок, носки для тренировок просто не подойдут.