Причім як функціональний, так і стилістичний. The Savile Row Company зібрала кілька порад, пише 24 Канал, як швидко і впевнено створити шикарний і невимушений образ із шарфом.

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Як вибрати правильний чоловічий шарф

Як і у випадку з усіма аксесуарами, вибір шарфа – питання особистого смаку. Але є кілька речей, про які варто пам'ятати під час купівлі.

По-перше, розмір має значення. Ідеальний чоловічий шарф може бути завширшки від 16 до 30 сантиметрів і завдовжки від 140 до 178 сантиметрів. Коротший буде обмежувати вас у способах зав'язування, а довший може бути занадто громіздким.

Ідеальний чоловічий шарф може бути завширшки від 16 до 30 сантиметрів і завдовжки від 140 до 178 сантиметрів. Коротший буде обмежувати вас у способах зав'язування, а довший може бути занадто громіздким. По-друге, це має бути кашемір. З погляду комфорту, він м'який і теплий, і, по суті, ніколи не буде колоти або натирати. З погляду стилю, тонкість пряжі гарантує, що він не буде занадто об'ємним. Якісний шарф з тонкого кашеміру – це інвестиція в роки стильного образу та затишного тепла.

З погляду комфорту, він м'який і теплий, і, по суті, ніколи не буде колоти або натирати. З погляду стилю, тонкість пряжі гарантує, що він не буде занадто об'ємним. Якісний шарф з тонкого кашеміру – це інвестиція в роки стильного образу та затишного тепла. По-третє, візерунок. Шарф зі сміливим візерунком дасть вам можливість заявити про себе. Але щоб підкреслити стримане вбрання, треба мати й однотонний шарф у гардеробі.

Шарф зі сміливим візерунком дасть вам можливість заявити про себе. Але щоб підкреслити стримане вбрання, треба мати й однотонний шарф у гардеробі. По-четверте, колір. Це дуже індивідуальна річ. Яскравий шарф завжди може пожвавити вбрання. Але якщо ви прагнете більш спокійної елегантності, варто зупинитися на "чоловічих" кольорах, таких як вугільний, темно-синій і чорний.

Паризький вузол вгорі, накладний – внизу / Ілюстрація The Savile Row Company

Як зав'язати чоловічий зимовий шарф

Існує безліч варіантів вузлів, попри класичне звисання, яке взагалі не передбачає зав'язування. Ось 2 найпростіші вузли: паризький і накладний.