З ними ви затьмарите всіх, якщо ви до них готові: 15 парфумів, які розривають нюхові рецептори

У світі парфумерії існують аромати, які неможливо забути, навіть раз пройшовши повз носія. Вони залишають настільки потужний шлейф, що розривають рецептори запахів та створюють неповторну атмосферу навколо власника.

Якщо ви хочете виділятися та залишати незабутній слід у пам'яті оточуючих, цей список для вас. 24 Канал завдяки експерту stas_boroda у тіктоці розповість докладніше.

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Найсміливіший вибір для чоловіків: 15 найбільш "смердючих" популярних парфумів

Orto Parisi Cuoium – шкіра, дьоготь, палена гума та тютюн. Брутальний, димний і максимально важкий.

– шкіра, дьоготь, палена гума та тютюн. Брутальний, димний і максимально важкий. Kirke – тропічні фрукти, цитруси та амброксан. Для когось пахне котячою сечею, для когось – топовий аромат.

– тропічні фрукти, цитруси та амброксан. Для когось пахне котячою сечею, для когось – топовий аромат. Orto Parisi Megamare – акватична свіжість, водорості, цитруси. Тримається до двох днів на шкірі.

– акватична свіжість, водорості, цитруси. Тримається до двох днів на шкірі. Marc-Antoine Barrois Tilia – липовий цвіт, який підкорює всіх навколо.

– липовий цвіт, який підкорює всіх навколо. Guidance Amouage – груша, лісові горіхи, бергамот і деревина. Дуже ніжний, але максимально стійкий.

– груша, лісові горіхи, бергамот і деревина. Дуже ніжний, але максимально стійкий. Orto Parisi Terroni – запах сухариків із легенькою кислинкою граната та малини.

– запах сухариків із легенькою кислинкою граната та малини. The Hedonist Ex Nihilo – деревина, цитруси, кислинка. Дуже статусний і потужний.

Ці парфуми настільки стійкі, що вас будуть пам'ятати навіть після того, як ви пішли: дивіться відео stas_boroda

Ombre Nomade Louis Vuitton – дерево, шкіра, малина та шафран. Задимлений і глибокий.

– дерево, шкіра, малина та шафран. Задимлений і глибокий. Nasomatto Black Afgano – канабіс, кава, зелень та димне дерево. Про характер і брутальність.

– канабіс, кава, зелень та димне дерево. Про характер і брутальність. Kilian Angel's Share – яблучний штрудель із корицею та алкогольною нотою. Дуже солодкий і пристрасний.

– яблучний штрудель із корицею та алкогольною нотою. Дуже солодкий і пристрасний. Orto Parisi Seminalis – аромат збитих вершків зі згущеним молоком. Жорсткий афродизіак.

– аромат збитих вершків зі згущеним молоком. Жорсткий афродизіак. Black Phantom By Kilian – карамель, темний шоколад і шкіра. Пахне дорого та смачно.

– карамель, темний шоколад і шкіра. Пахне дорого та смачно. Narcotic Delight Initio – димна вишня, деревина та металеві ноти.

– димна вишня, деревина та металеві ноти. Marc-Antoine Barrois Ganymede – деревина з бергамотом і лікарняними нотками.

– деревина з бергамотом і лікарняними нотками. Baccarat Rouge 540 – статусний аромат із нереальною стійкістю, який усі обговорюють, але всі беруть.

Ці парфуми – сміливий вибір для чоловіків, але якщо ви готові до ризикованого привернення уваги – обирайте та купуйте!