С ними вы затмите всех, если вы к ним готовы: 15 парфюмов, которые разрывают обонятельные рецепторы

В мире парфюмерии существуют ароматы, которые невозможно забыть, даже раз пройдя мимо носителя. Они оставляют настолько мощный шлейф, что разрывают рецепторы запахов и создают неповторимую атмосферу вокруг владельца.

Если вы хотите выделяться и оставлять незабываемый след в памяти окружающих, этот список для вас. 24 Канал благодаря эксперту stas_boroda в тиктоке расскажет подробнее.

Смотрите также Духи с феромонами: действительно ли они помогут вам соблазнить кого угодно

Самый смелый выбор для мужчин: 15 самых "вонючих" популярных духов

Orto Parisi Cuoium – кожа, деготь, жженая резина и табак. Брутальный, дымный и максимально тяжелый.

– кожа, деготь, жженая резина и табак. Брутальный, дымный и максимально тяжелый. Kirke – тропические фрукты, цитрусы и амброксан. Для кого-то пахнет кошачьей мочой, для кого-то – топовый аромат.

– тропические фрукты, цитрусы и амброксан. Для кого-то пахнет кошачьей мочой, для кого-то – топовый аромат. Orto Parisi Megamare – акватическая свежесть, водоросли, цитрусы. Держится до двух дней на коже.

– акватическая свежесть, водоросли, цитрусы. Держится до двух дней на коже. Marc-Antoine Barrois Tilia – липовый цвет, который покоряет всех вокруг.

– липовый цвет, который покоряет всех вокруг. Guidance Amouage – груша, лесные орехи, бергамот и древесина. Очень нежный, но максимально стойкий.

– груша, лесные орехи, бергамот и древесина. Очень нежный, но максимально стойкий. Orto Parisi Terroni – запах сухариков с легкой кислинкой граната и малины.

– запах сухариков с легкой кислинкой граната и малины. The Hedonist Ex Nihilo – древесина, цитрусы, кислинка. Очень статусный и мощный.

Эти духи настолько стойкие, что вас будут помнить даже после того, как вы ушли: смотрите видео stas_boroda

Ombre Nomade Louis Vuitton – дерево, кожа, малина и шафран. Задымленный и глубокий.

– дерево, кожа, малина и шафран. Задымленный и глубокий. Nasomatto Black Afgano – каннабис, кофе, зелень и дымное дерево. О характере и брутальности.

– каннабис, кофе, зелень и дымное дерево. О характере и брутальности. Kilian Angel's Share – яблочный штрудель с корицей и алкогольной нотой. Очень сладкий и страстный.

– яблочный штрудель с корицей и алкогольной нотой. Очень сладкий и страстный. Orto Parisi Seminalis – аромат взбитых сливок со сгущенным молоком. Жесткий афродизиак.

– аромат взбитых сливок со сгущенным молоком. Жесткий афродизиак. Black Phantom By Kilian – карамель, темный шоколад и кожа. Пахнет дорого и вкусно.

– карамель, темный шоколад и кожа. Пахнет дорого и вкусно. Narcotic Delight Initio – дымная вишня, древесина и металлические ноты.

– дымная вишня, древесина и металлические ноты. Marc-Antoine Barrois Ganymede – древесина с бергамотом и больничными нотками.

– древесина с бергамотом и больничными нотками. Baccarat Rouge 540 – статусный аромат с нереальной стойкостью, который все обсуждают, но все берут.

Эти духи – смелый выбор для мужчин, но если вы готовы к рискованному привлечению внимания – выбирайте и покупайте!