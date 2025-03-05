Парфуми для чоловіків від Givenchy: які варто обрати та чому

Givenchy має багато різноманітних колекцій ароматів для чоловіків, і ви майже напевно чули про топовий Gentleman. Це еталон чоловічого стилю, народжений ще в середині 1970-х.

На початку 2024 бренд запустив чергову інтерпретацію, амбровий аромат Gentleman Society, натхненний гонщиком Формули-1 П'єром Гаслі. Але які ще парфуми Givenchy варті вашої уваги? 24 Канал розповідає завдяки GQ. Дивіться також 10 найбільш продаваних чоловічих парфумів у світі: деякі позиції вас здивують Який аромат Givenchy варто купити: вибирали як для себе Gentleman версії 2018 року. Ольфакторний профіль – деревний, пудровий, пряний. Основні ноти – перець, лаванда, ірис, ваніль, пачулі. Одразу від запуску зарекомендував себе як один з обов'язкових мейнстрімних чоловічих ароматів. Він теплий і чуттєвий, але не надто важкий і не пригнічуючий. Просто має правильний баланс. Найтоповіший варіант у цій добірці.

Ольфакторний профіль – деревний, пудровий, пряний. Основні ноти – перець, лаванда, ірис, ваніль, пачулі. Одразу від запуску зарекомендував себе як один з обов'язкових мейнстрімних чоловічих ароматів. Він теплий і чуттєвий, але не надто важкий і не пригнічуючий. Просто має правильний баланс. Найтоповіший варіант у цій добірці. Trouble-Fête, 2022. Аромат свіжий, зелений. Основні ноти – фіговий лист, жасмин, ладан. Квіткове і навіть солодке творіння, побудоване навколо інжиру. Попри свою дещо провокаційну назву, "Фестиваль неприємностей" випромінює елегантність і безтурботність, а не зухвалість. Витончений, оригінальний і досить стриманий парфум.

Аромат свіжий, зелений. Основні ноти – фіговий лист, жасмин, ладан. Квіткове і навіть солодке творіння, побудоване навколо інжиру. Попри свою дещо провокаційну назву, "Фестиваль неприємностей" випромінює елегантність і безтурботність, а не зухвалість. Витончений, оригінальний і досить стриманий парфум. Collection Particulière: Fantasque, 2024. Ольфакторний профіль квітковий, шкіряний, димний. Основні ноти – кардамон, троянда, ваніль, уд. У Givenchy є 3 аромати з використанням уда, але Fantasque найкращий. Поєднання спецій, ладану, мирри, деревних нот і троянди надають йому глибокого, таємничого характеру. Це найбільш вишуканий аромат у цій добірці. Найяскравіші чоловічі парфуми Givenchy / Дивіться фото виробника Gentleman Society Eau de Parfum Ambrée, 2025. Ольфакторний профіль деревний, амбровий. Основні ноти – ваніль, шкіра, сандал, перуанський бальзам. Ця "бурштинова" парфумована вода підсилює солодку, деревну ДНК нової франшизи Givenchy, запущеної у 2023. Насичений аромат з нотами тютюну та шкіри.

Ольфакторний профіль деревний, амбровий. Основні ноти – ваніль, шкіра, сандал, перуанський бальзам. Ця "бурштинова" парфумована вода підсилює солодку, деревну ДНК нової франшизи Givenchy, запущеної у 2023. Насичений аромат з нотами тютюну та шкіри. L'Enfant Terrible, 2025. Ольфакторний профіль гесперидний. Основні ноти – бергамот, чорний чай, лабданум, кедр. Вдала новинка року, ще й має флакони у 50 мілілітрів. На основі чорного чаю бренд представив наприкінці лютого ще 2 варіанти – освіжаючий Désobéissant та заспокійливий Tapageur.

Ольфакторний профіль гесперидний. Основні ноти – бергамот, чорний чай, лабданум, кедр. Вдала новинка року, ще й має флакони у 50 мілілітрів. На основі чорного чаю бренд представив наприкінці лютого ще 2 варіанти – освіжаючий Désobéissant та заспокійливий Tapageur. Téméraire, 2023. Ольфакторний профіль квітковий, пряний. Основні ноти – кардамон, тубероза, ірис, кедр. Білі квіти, як жасмин або, в цьому випадку, тубероза, найчастіше орієнтовані на жіночу аудиторію. Але це проблема лише десятиліть цілеспрямованого маркетингу. І якщо ви відчуваєте бажання одягнути квітковий витвір, вас ніщо не зупинить.