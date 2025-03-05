Духи для мужчин от Givenchy: какие стоит выбрать и почему

У Givenchy есть много разнообразных коллекций ароматов для мужчин, и вы почти наверняка слышали о топовом Gentleman. Это эталон мужского стиля, рожденный еще в середине 1970-х.

В начале 2024 года бренд запустил очередную интерпретацию, амбровый аромат Gentleman Society, вдохновленный гонщиком Формулы-1 Пьером Гасли. Но какие еще духи Givenchy достойны вашего внимания? 24 Канал рассказывает благодаря GQ. Смотрите также 10 самых продаваемых мужских духов в мире: некоторые позиции вас удивят Какой аромат Givenchy стоит купить: выбирали как для себя Gentleman версии 2018 года. Ольфакторный профиль – древесный, пудровый, пряный. Основные ноты – перец, лаванда, ирис, ваниль, пачули. Сразу с запуска зарекомендовал себя как один из обязательных мейнстримных мужских ароматов. Он теплый и чувственный, но не слишком тяжелый и не подавляющий. Просто имеет правильный баланс. Самый топовый вариант в этой подборке.

Ольфакторный профиль – древесный, пудровый, пряный. Основные ноты – перец, лаванда, ирис, ваниль, пачули. Сразу с запуска зарекомендовал себя как один из обязательных мейнстримных мужских ароматов. Он теплый и чувственный, но не слишком тяжелый и не подавляющий. Просто имеет правильный баланс. Самый топовый вариант в этой подборке. Trouble-Fête, 2022. Аромат свежий, зеленый. Основные ноты – фиговый лист, жасмин, ладан. Цветочное и даже сладкое творение, построено вокруг инжира. Несмотря на свое несколько провокационное название, "Фестиваль неприятностей" излучает элегантность и беззаботность, а не дерзость. Утонченный, оригинальный и достаточно сдержанный парфюм.

Аромат свежий, зеленый. Основные ноты – фиговый лист, жасмин, ладан. Цветочное и даже сладкое творение, построено вокруг инжира. Несмотря на свое несколько провокационное название, "Фестиваль неприятностей" излучает элегантность и беззаботность, а не дерзость. Утонченный, оригинальный и достаточно сдержанный парфюм. Collection Particulière: Fantasque, 2024. Ольфакторный профиль цветочный, кожаный, дымный. Основные ноты – кардамон, роза, ваниль, уд. У Givenchy есть 3 аромата с использованием уда, но Fantasque самый лучший. Сочетание специй, ладана, мирры, древесных нот и розы придают ему глубокий, таинственный характер. Это самый изысканный аромат в этой подборке. Самые яркие мужские духи Givenchy / Смотрите фото производителя Gentleman Society Eau de Parfum Ambrée, 2025. Ольфакторный профиль древесный, амбровый. Основные ноты – ваниль, кожа, сандал, перуанский бальзам. Эта "янтарная" парфюмированная вода усиливает сладкую, древесную ДНК новой франшизы Givenchy, запущенной в 2023. Насыщенный аромат с нотами табака и кожи.

Ольфакторный профиль древесный, амбровый. Основные ноты – ваниль, кожа, сандал, перуанский бальзам. Эта "янтарная" парфюмированная вода усиливает сладкую, древесную ДНК новой франшизы Givenchy, запущенной в 2023. Насыщенный аромат с нотами табака и кожи. L'Enfant Terrible, 2025. Ольфакторный профиль гесперидный. Основные ноты – бергамот, черный чай, лабданум, кедр. Удачная новинка года, еще и имеет флаконы в 50 миллилитров. На основе черного чая бренд представил в конце февраля еще 2 варианта – освежающий Désobéissant и успокаивающий Tapageur.

Ольфакторный профиль гесперидный. Основные ноты – бергамот, черный чай, лабданум, кедр. Удачная новинка года, еще и имеет флаконы в 50 миллилитров. На основе черного чая бренд представил в конце февраля еще 2 варианта – освежающий Désobéissant и успокаивающий Tapageur. Téméraire, 2023. Ольфакторный профиль цветочный, пряный. Основные ноты – кардамон, тубероза, ирис, кедр. Белые цветы, как жасмин или, в этом случае, тубероза, чаще всего ориентированы на женскую аудиторию. Но это проблема лишь десятилетий целенаправленного маркетинга. И если вы чувствуете желание одеть цветочное произведение, вас ничто не остановит.