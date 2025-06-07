Musthave 2025: три моделі окулярів, якими марять мільйони чоловіків

Сонцезахисні окуляри – це не лише про захист ваших очей від ультрафіолету. Це також стильний аксесуар, який дозволить підкреслити ваш образ. І якщо ви досі не визначились, то ми йдемо вам на допомогу.

У День сонцезахисних окулярів, який відзначають 7 червня, 24 Канал зробив підбірку трендових у 2025 році оправ, на які варто звернути увагу чоловікам. Ми розповімо які окуляри личать усім, а які – чоловікам з овальним або круглим обличчям.

Варте уваги І навіть без укладки: барбер назвав 2 чоловічі стрижки, які кричать про високий статус

Авіатори

Авіатори – безсумнівно можна і потрібно вважати позачасовою класикою. Вони ніколи не втратять своєї актуальності. Тому, якщо ви їх оберете – ви не прогадаєте.

Нині можна знайти авіатори як з традиційними металевими оправами, так і пластиковими варіантами з дзеркальними лінзами. Особливість авіаторів полягає в тому, що вони личать під будь-яку форму обличчя.

Авіатори виділяються тонкою металевою оправою, а її лінзи краплеподібні. Хороші окуляри мають захист від ультрафіолету UV400. Також можна обрати варіанти з поляризаційним фільтром, які підійдуть для тих, хто за кермом.

З чим носити авіатори? Вони ідеально підійдуть для стилю кежуал, спортивного або ділового образу. Як ми вже зазначили, це універсальні окуляри.

До слова! Про стиль кежуал. Якщо ви любите кросівки New Balance, то ми тут розповіли, як відрізнити оригінал від підробки.



Авіатори від Ray-Ban / Фото Ray-Ban

Вайфаєри

Цю модель можна вважати другою за популярністю. Вони виділяються трапецієподібною формою. І такі окуляри чудово личать чоловікам з круглим або овальним обличчям. У 2025 році можна обрати вайфаєри з великими лінзами, черепаховим узором або ж навіть напівпрозорими оправами. Ці окуляри додають чоловічому образу брутальності, а також сучасності.

Вайфаєри часто мають або міцні пластикові, або комбіновані оправи. Як правило, вони бувають з градієнтними лінзами. Варто звернути увагу на моделі від Chanel і Saint Laurent, яким вдалось поєднати стиль ретро з сучасними деталями.



Чоловічі вайфаєри популярні у 2025 році / Фото halayalex

Броулайнери

Якщо ми говоримо про цю модель, то вона виділяється акцентованою верхньою частиною оправи. Завдяки цьому образ отримує ще більше виразності, а мужні риси обличчя підкреслюються. У 2025 році броулайнери дозволяють виділятись без надлишку екстравагантності. Ці окуляри поєднують метал і пластик, а їхній дизайн мінімалістичний.

Броулайнери мають напівоправний дизайн. Як правило, у них темні лінзи – сірі або коричневі. Їх можна надягати під повсякденний або діловий одяг.

Броулайнерам віддають перевагу чоловіки, котрі мають на меті стильно й оригінально виглядати. Водночас ці окуляри дозволяють підкреслювати їхню індивідуальність.



Броулайнери дозволяють підкреслити мужні риси обличчя / Фото Zenni Optical

Сонцезахисні окуляри – не лише стильний аксесуар. Вони також захищають ваші очі від впливу ультрафіолету та дозволяють з комфортом перебувати у надто освітленому приміщенні.

Дивіться також Таємниця чорних кросівок Зеленського розкрита: у мережі визначили улюблену пару президента

Якщо резюмувати, то авіатори можуть обирати всі чоловіки, вайфаєри личитимуть тим, у кого овальне та кругле обличчя. А от броулайнери пасуватимуть тим, хто прагне підкреслити свої риси обличчя. Підходьте відповідально до вибору сонцезахисних окулярів та носіть їх із задоволенням.